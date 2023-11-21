Маск подав позов на Media Matters через звинувачення в антисемітизмі.

Йдеться про пости й коментарі в соціальній медіаплатформі X.

 

 

Соціальна медіаплатформа X (колишній Twitter), яка належить Ілонові Маску, подала до суду на громадську правозахисну організацію Media Matters for America, звинувативши її в «маніпуляції даними, намагаючись зруйнувати платформу». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Раніше Media Matters for America звинуватила медіаплатформу в дозволі антисемітських публікацій поруч з рекламою.

 

У позові, поданому до суду в Техасі, стверджується: «Media Matters свідомо та зловмисно виготовила зображення, на яких видно, що пости рекламодавців у соціальній мережі X містяться поряд з марґінальними неонацистськими та націоналістичними матеріалами, а потім представила ці виготовлені зображення так, ніби це саме те, що бачать на платформі типові користувачі X».

 

Минулого тижня Media Matters for America заявила, що реклама на сайті X з'являлася поряд з постами, які підтримують нацизм, – наприклад, з цитатами Гітлера та запереченням Голокосту. Крім того, самого Маска організація звинуватила у тому, що він сприяє зростанню антисемітизму на платформі.

 

Після того, як організація опублікувала свій аналіз, кілька великих рекламодавців припинили розміщувати рекламу в соцмережі Х. Так вчинили, зокрема, Apple, IBM, Lionsgate, Warner Bros, Paramount, Sony Pictures, Comcast/NBCUniversal, Disney тощо.

 

Минулої суботи Маск пообіцяв подати «термоядерний позов» проти Media Matters і всіх, хто брав участь у цій «шахрайській атаці» на компанію. У відповідь президент Media Matters Анджело Карузоне (Angelo Carusone) заявив, що вони виграють будь-який судовий процес. «Маск – далеко не той захисник свободи слова, за якого себе видає, а хуліган, який загрожує необґрунтованими судовими позовами у спробі змусити замовкнути повідомлення, які він навіть особисто назвав достовірними», – йдеться у заяві Карузоне.

21.11.2023

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