Маск розлякав великих рекламодавців у Twitter антисемітськими постами.

Білий дім розкритикував «огидну антисемітську брехню» Маска.

 

 

Компанія Apple заявила, що припиняє свою рекламу в соцмережі X (колишній Twitter). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Одна з найбільших у світі технологічних компаній обурилася коментарем, який залишив напередодні власник соцмережі X, засновник Tesla та SpaceX, найбагатша у світі людина Ілон Маск. Зі схожими заявами виступила ціла низка технологічних та медіа-компаній, у тому числі найбільший виробник комп’ютерів IBM, студії Lionsgate, Warner Bros, Paramount, Sony Pictures, Comcast/NBCUniversal і Disney.

 

Все почалося з того, що 15 листопада один користувач соцмережі написав такий антисемітський пост: «Єврейські громади поширюють саме таку діалектичну ненависть до білих, яку, як вони стверджують, хочуть, щоб люди припинили застосовувати проти них. Я зовсім не зацікавлений зараз у тому, щоб надавати хоч найменшого значення тому, що західне єврейське населення приходить до тривожного усвідомлення, що ті орди меншин, які підтримують заполонення своєї країни, не надто їх люблять». У відповідь на цей пост Маск написав такого коментаря: «Ви сказали чисту правду».

 

Це повідомлення зразу ж засудили півтори сотні рабинів, закликавши найбільші корпорації відмовитися від реклами в соцмережі X через слова Маска. А некомерційна організація Media Matters for Americа опублікувала розслідування, в якому з'ясувала, що реклама кількох великих компаній розміщується в X поруч із контентом, який пропагує Гітлера, його нацистську партію та антисемітські теорії змови. Крім того, рекламні пости потрапляють в екаунти заперечників Голокосту, неонацистів та прихильників убивств захисників ЛГБТ+ та політиків.

 

Розкритикував Ілона Маска і Білий дім. «Неприпустимо повторювати огидну брехню, яка стоїть за фатальним актом антисемітизму в історії Америки, у будь-який час, тим більше через місяць після смертоносного дня для єврейського народу з часів Голокосту», — заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс. Він додав, що Білий дім рішуче засуджує «просування огидної антисемітської та расистської ненависті, яка суперечить нашим базовим цінностям».

 

Услід за цим великі рекламодавці почали один за одним відмовлятися від реклами в соцмережі X. А варто зазначити, що лише Apple витрачала на рекламу в Twitter близько $100 млн щороку.  

18.11.2023

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