632-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — тривають зіткнення біля Лиману Першого, Синьківки та Першотравневого. Біля Кислівки ворог має частковий успіх.

• Бахмутський напрямок — тривають бої біля Клііщіївки. В районі Богданівки ворог посилив вогневий вплив.

• Авдіївський відтинок — ворог продовжує тиск біля Новокалинового. Росіяни проводили штурмові дії на АКХЗ, успіху не мав, відійшов. На промці, та що біля Ясинуватої, росіяни фактично проломили лобову оборону, але поки що артилерії не дає їм закріпитися і змушує відходити. Росіяни продовжують накачувати Красногорівку підкріпленням. Ворог лізе на дачі, які південніше терикону. В смузі 53 ОМБр лізе на Тоненьке та Сєверне, а в смузі 59 ОМБр проводить штурмові дії в межах населеного пункту Первомайське.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — без змін. Бойові дії біля Роботиного та Новопрокопівки тривають.

• Таврійський відтинок — росіяни намагаються видавити наші сили із Кринків, але успіху не мають.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська в ніч з 15 на 16 листопада завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні.

• 16 листопада секретар Ради безпеки Росії Патрушев оголосив, що російська влада посилює російську протиповітряну оборону над центральним федеральним округом Росії, ймовірно, у відповідь на нещодавні заяви України про наміри провести кампанію блокувати російську логістику в тилових районах протягом зими.

• Російські мілблогери продовжували критикувати учасників російського інформаційного простору за спотворення реальності російських військових зусиль, підкреслюючи циклічну посталу динаміку російського інформаційного простору, в якій більшість російських джерел об’єднуються навколо певного домінуючого наративу а, у свою чергу, підмножина різних джерел об’єднується, щоб критикувати переважаючу думку більшості. Неузгоджені спроби Кремля консолідувати контроль над російським інформаційним простором і повідомляти надто оптимістичні новини, ймовірно, створюють ці цикли зрощення та негативної реакції серед російських джерел. Російський інформаційний простір може ставати все більш нестабільним, оскільки розрив між кремлівськими оптимістами та їхніми критиками розширюється

• Президент Росії Путін нагородив відомого російського мілблогера засновника Telegram-каналу "Рибар" Звінчука (аудиторія 1,2 млн), який раніше критикував військові дії Росії під час її повномасштабного вторгнення, престижною державною відзнакою, продовжуючи давні зусилля Кремля залучити мілблогерів і зробити їх лояльними до Кремля.

• Україна заявила, що продовження російської окупації Запорізької атомної електростанції призвело до збоїв у роботі обладнання та технічного обслуговування, які загрожують безпеці станції. Звіти України та МАГАТЕ вказують на те, що присутність і виключний контроль Росії над ЗАЕС посилюються, що свідчить про те, що подібні збої можуть посилитися в умовах триваючої російської окупації.

• Повідомляється, що Кіпр брав участь у допомозі російській еліті, на яку потрапили санкції за підтримку російського вторгнення в Україну в 2014 і 2022 роках, відмивати гроші.

• Gazprom Media Holdings, дочірня компанія російської державної енергетичної компанії «Газпром», оголосила 16 листопада про придбання більшості акцій великого російського блогерського агентства, ймовірно, намагаючись розширити свій і без того широкий контроль над російським медіа-простором.

• Російська влада повідомила, що 15 листопада знайшла колишнього командувача 6-ю армією ВПС і ППО РФ генерал-лейтенанта Володимира Свиридова мертвим у своєму будинку в Ставропольському краї.

• Міністерство освіти Росії видало проект наказу про введення з вересня 2024 року курсу "Основи безпеки і оборони Вітчизни" для російських учнів середньої та старшої школи.

• Російський уряд і російська окупаційна влада продовжують примусово депортувати дітей з окупованої України до Росії під виглядом освітніх програм.

09:05 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: