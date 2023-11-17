632-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:
• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.
• Сватівський відтинок — тривають зіткнення біля Лиману Першого, Синьківки та Першотравневого. Біля Кислівки ворог має частковий успіх.
• Бахмутський напрямок — тривають бої біля Клііщіївки. В районі Богданівки ворог посилив вогневий вплив.
• Авдіївський відтинок — ворог продовжує тиск біля Новокалинового. Росіяни проводили штурмові дії на АКХЗ, успіху не мав, відійшов. На промці, та що біля Ясинуватої, росіяни фактично проломили лобову оборону, але поки що артилерії не дає їм закріпитися і змушує відходити. Росіяни продовжують накачувати Красногорівку підкріпленням. Ворог лізе на дачі, які південніше терикону. В смузі 53 ОМБр лізе на Тоненьке та Сєверне, а в смузі 59 ОМБр проводить штурмові дії в межах населеного пункту Первомайське.
• Бердянський відтинок — без змін.
• Запорізький відтинок — без змін. Бойові дії біля Роботиного та Новопрокопівки тривають.
• Таврійський відтинок — росіяни намагаються видавити наші сили із Кринків, але успіху не мають.
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська в ніч з 15 на 16 листопада завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні.
• 16 листопада секретар Ради безпеки Росії Патрушев оголосив, що російська влада посилює російську протиповітряну оборону над центральним федеральним округом Росії, ймовірно, у відповідь на нещодавні заяви України про наміри провести кампанію блокувати російську логістику в тилових районах протягом зими.
• Російські мілблогери продовжували критикувати учасників російського інформаційного простору за спотворення реальності російських військових зусиль, підкреслюючи циклічну посталу динаміку російського інформаційного простору, в якій більшість російських джерел об’єднуються навколо певного домінуючого наративу а, у свою чергу, підмножина різних джерел об’єднується, щоб критикувати переважаючу думку більшості. Неузгоджені спроби Кремля консолідувати контроль над російським інформаційним простором і повідомляти надто оптимістичні новини, ймовірно, створюють ці цикли зрощення та негативної реакції серед російських джерел. Російський інформаційний простір може ставати все більш нестабільним, оскільки розрив між кремлівськими оптимістами та їхніми критиками розширюється
• Президент Росії Путін нагородив відомого російського мілблогера засновника Telegram-каналу "Рибар" Звінчука (аудиторія 1,2 млн), який раніше критикував військові дії Росії під час її повномасштабного вторгнення, престижною державною відзнакою, продовжуючи давні зусилля Кремля залучити мілблогерів і зробити їх лояльними до Кремля.
• Україна заявила, що продовження російської окупації Запорізької атомної електростанції призвело до збоїв у роботі обладнання та технічного обслуговування, які загрожують безпеці станції. Звіти України та МАГАТЕ вказують на те, що присутність і виключний контроль Росії над ЗАЕС посилюються, що свідчить про те, що подібні збої можуть посилитися в умовах триваючої російської окупації.
• Повідомляється, що Кіпр брав участь у допомозі російській еліті, на яку потрапили санкції за підтримку російського вторгнення в Україну в 2014 і 2022 роках, відмивати гроші.
• Gazprom Media Holdings, дочірня компанія російської державної енергетичної компанії «Газпром», оголосила 16 листопада про придбання більшості акцій великого російського блогерського агентства, ймовірно, намагаючись розширити свій і без того широкий контроль над російським медіа-простором.
• Російська влада повідомила, що 15 листопада знайшла колишнього командувача 6-ю армією ВПС і ППО РФ генерал-лейтенанта Володимира Свиридова мертвим у своєму будинку в Ставропольському краї.
• Міністерство освіти Росії видало проект наказу про введення з вересня 2024 року курсу "Основи безпеки і оборони Вітчизни" для російських учнів середньої та старшої школи.
• Російський уряд і російська окупаційна влада продовжують примусово депортувати дітей з окупованої України до Росії під виглядом освітніх програм.
09:05 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
17.11.2023
Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА. Сьогодні вночі ворог знову атакував нашу державу БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Диліївка, Мар’їнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.
На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак.
На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів противника.