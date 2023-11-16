Далекобійники Словаччини тимчасово заблокували КПП на кордоні з Україною.

Протестувальники домагаються відновлення  обов'язкових дозволів на в'їзд до Євроунії для українських вантажівок..

 

 

Представники словацьких автотранспортних компаній у четвер, 16 листопада, заблокували єдиний пункт перетину кордону з Україною для вантажних автомобілів. Про це повідомило словацьке видання Nový Čas. Таким чином словацькі перевізники висловили свій протест проти «нечесної», як вони стверджують, конкуренції з боку транспортних підприємств України.

 

Акція словацьких далекобійників відбулася на пункті пропуску Ужгород-Вишне Німецьке. За словами голови транспортної асоціації UNAS (Únia autodopravcov Slovenska) Станіслава Скали (Stanislav Skala), протест було задумано як демонстрацію солідарності з польськими колегами, які влаштовували аналогічні блокади на польсько-українському кордоні.

 

«Ми закриємо кордон на годину як попередження. Наша мета – підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників всередині ЄУ. Ми проситимемо Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення українських транспортних засобів, тому що європейські компанії зазнають втрат на їхньому тлі і не можуть з ними конкурувати», – бідкався Скала.

 

Скала назвав блокаду «попереджувальної». Водночас далеконобійники попередили про евентуальну постійну блокаду, у тому числі й для легкових автомобілів, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

 

Словацькі далекобійники, як і їхні польські колеги, хочуть відновити обов'язкові дозволи на в'їзд до Євроунії для українських вантажівок. Ці дозволи ЄУ скасувала після вторгнення Росії до України з метою підтримки української економіки. Спочатку цей захід діяв один рік, але минулого літа його подовжили до червня 2024 року.

 

Транспортні компанії країн, що межують з Україною, не витримують конкуренції з дешевшими послугами перевізників з України, кількість яких різко зросла через відсутність вимог про дозволи.

16.11.2023

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