Євроунія планує закрити Балтійське море для транспортування російської нафти.

Йдеться про нафту, яка продаватиметься дорожче за встановлену цінову стелю.

Керівництво Європейської Унії має намір доручити Данії заблокувати морський шлях через Балтійське море для транспортування російської нафти, якщо та продаватиметься дорожче за встановлену відповідними західними санкціями цінову стелю. Про це повідомляє газета The Financial Times.

Наразі через Балтійське мора експортують близько 60 відсотків російської нафти, яку вивозять морським шляхом. За даними газети, минулого місяця майже жодна з партій нафти, яку експортували з Росії, не продавали за ціною, яка б потрапляла під обмеження ціни в 60 доларів за барель.

Стеля забезпечується забороною для танкерів користуватися західними страховками, якщо вони везуть російську нафту, продану дорожче за стелю. Данській владі запропонують зупиняти судна, які йдуть транзитом через її протоки без західної страховки.

Значна частина поставок з Росії ведеться на старих танкерах, які можуть становити небезпеку для екології, вважають чиновники. Ця обставина, як вважають у Євроунії, може дати підстави для затримання танкерів, які возять російську нафту. Конвенція ООН з морського права дозволяє затримувати судна, якщо є докази того, що ті можуть створити поважну загрозу для екології прибережних районів.