Прем'єр Вірменії Пашинян відмовився взяти участь у саміті ОДКБ в Мінську.

Це вже не вперше Єреван відмовляється від спільних заходів ОДКБ.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не візьме участі у саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), який відбудеться у Мінську 23 листопада. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am з покликом на інформацію вірменського уряду. Про своє рішення Пашинян розповів у телефонній розмові з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

«Пашинян поінформував президента Білорусії, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери з ОДКБ поставляться до цього рішення з розумінням» – йдеться в повідомленні вірменського уряду. Причин такого рішення не називають.

Речники президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що у Кремлі шкодують, що Пашинян вирішив не брати участі в саміті ОДКБ. За словами представника Кремля, такі зустрічі «є дуже хорошим приводом для обміну думками, для звірки годинника». «Ми розуміємо, що кожен глава уряду чи глава держави може мати свої заходи в робочому графіку, свої обставини», — додав він.

Нагадаємо, Вірменія вже кілька разів відмовлялася брати участь у навчаннях ОДКБ. Натомість Єреван на початку вересня оголосив про спільні військові навчання з армією США. Через це до російського МЗС було викликано посла Вірменії в Москві Вагаршака Арутюняна. Російське зовнішньополітичне відомство висловило послу своє обурення у зв'язку зі «серією недружніх кроків» Вірменії. Окрім навчань з американцями, вірменській стороні закинули запуск процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поїздку до Києва дружини прем'єр-міністра Вірменії Анни Акопян.