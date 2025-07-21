Єреван відмовився видати Москві російського дезертира.

Російські військовики неодноразово викрадали у Вірменії колишніх військовослужбовців, які відмовилися брати участь у війні проти України.

 

 

Поліція Вірменії не стала видавати Росії колишнього російського військовика Семена Суботіна, який відмовився брати участь у війні проти України. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Цю інформацію також підтвердило російське видання «Медиазона» з покликом на експертку вірменської правозахисної організації «Громадський вердикт» Асмік Новікову.

 

Відомо, що 25-річний Суботін раніше служив радіотелефоністом-стрільцем у ракетних військах стратегічного призначення в місті Тейково Івановської області. Він виїхав з Росії у вересні 2024 року за допомогою проєкту «Ідите лесом». У Вірменії він перебував на нелегальному становищі,

 

У Росії щодо Суботіна порушили кримінальну справу за статтею про самовільне залишення частини (337 КК). Влада РФ оголосила його в розшук. Крім того, як заявили правозахисники, Суботін дізнався, що до Вірменії приїхали люди, які, ймовірно, хотіли його вивезти з країни або чинити на нього тиск.

 

У підсумку Суботін звернувся до поліції Вірменії, щоб, як розповіли правозахисники, легалізуватися в країні. Вірменські правоохоронці затримали росіянина на три дні й помістили в камеру попереднього ув'язнення на 72 години в рамках стандартної процедури.

 

«Сьогодні до КПУ, де сидить призначені 72 години Суботін, приїхали російські військовики й в обхід процедури хотіли його забрати»,  – розповіли правозахисники. За їхніми словами, вони звернулися в поліцію і прокуратуру, заявивши про ризик викрадення. Коли 72-годинний термін затримання закінчився, Суботіна звільнили і доставили до відділку поліції, де на нього чекав захисник. Зараз колишній військовик на волі.

 

Російські військовики неодноразово викрадали у Вірменії військовослужбовців, які тікали з армії РФ. Дезертирів доставляли на російську військову базу в Гюмрі, а потім переправляли до Росії.

 

21.07.2025

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