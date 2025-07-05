Вірменія надіслала ноту протесту Росії через висловлювання кремлівських політиків і пропагандистів.

Заяви росіян у Єревані назвали «відверто недружньою, найчастіше ворожою пропагандою проти уряду Республіки Вірменія».

Міністерство закордонних справ Вірменії вручило ноту протесту російському послу в Єревані Сєргєю Копиркіну. Про це повідомив вірменський інформаційний портал Radar Armenia. Приводом стали недружні висловлювання на російських телеканалах і нападки на дії вірменської влади.

У заяві МЗС Вірменії йдеться про «ворожу пропаганду» на адресу уряду, яка підігрівається коментарями російських чиновників, депутатів, експертів і ЗМІ. Такі висловлювання в Єревані визнали неприйнятними і підкреслили, що вони руйнують добрі відносини двох країн.

«Ми висловлюємо рішучий протест проти відверто недружньої, найчастіше ворожої пропаганди проти уряду Республіки Вірменія у засобах масової інформації Російської Федерації, що активно підігрівається заявами деяких посадових осіб, депутатів Державної думи, ЗМІ, представників експертної спільноти РФ», – йдеться в ноті.

Окрім того, в документі наголошується, що образливі висловлювання, які озвучуються у прямому етері російських державних телеканалів, а також нападки на діяльність влади Вірменії є «абсолютно неприйнятними і ведуть до нівелювання позитивних результатів недавніх візитів на найвищому рівні між РВ та РФ».

«Коментарі та заяви окремих депутатів Державної думи РФ про законні дії правоохоронних органів РА щодо запобігання спробам державного перевороту викликають не тільки здивування, а й обурення. Згідно із цими заявами, затримання осіб, які планують державний переворот, розцінюється як “черговий недружній крок прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна”. Відповідно, подібні заяви не лише абсурдні, оскільки незрозуміло, як і чому запобігання державному перевороту вважається недружнім кроком, а і є грубим втручанням у внутрішні справи РВ. Більше того, виникає враження, що така інформаційна політика здійснюється цілеспрямовано – з метою підриву демократії, законності та конституційного устрою у Вірменії», – йдеться в ноті.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян, коментуючи ноту протесту на зустрічі з пресою, закликав російських чиновників не втручатися у внутрішні справи його країни.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков відповів, що Москва не має наміру втручатися, але нагадав про мільйони вірмен у Росії, які стежать за ситуацією. Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи ноту, заявила, що заяви російських діячів, які так обурили Єреван, – це лише висловлювання «на підтримку свободи віросповідання».