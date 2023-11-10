625-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Сполучені Штати продовжать постачати Україні військову допомогу, проте розмір пакетів зменшиться, повідомила заступник речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, нагадавши, що США вже витратили понад 95% від суми із $62,3 млрд, виділених Україні, у резервах залишилося близько $1 млрд.

10:00 У селищі Чорноморське в окупованому Криму уражено два російських швидкісних десантних катери. За інформацією "Суспільного", операцію провело ГУР.

09:50 Вночі російські війська атакували ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами. Загалом було випущено шість ударних БпЛА “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять ударних БпЛА (83%) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

09:40 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири російські кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на триваючі українські операції в східній Херсонській області, одночасно проводячи оборонні операції на заході Запорізької області та підтримуючи інші наступальні дії на сході України. Російські мілблогери вчора заявили, що українські сили зайняли нові позиції в Кринках і проводять атаки в напрямку російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту. Російський мілблогер стверджує, що є повідомлення про те, що українські сили просунулися в лісові масиви на південь від Кринок. Російські мілблогери стверджують, що українські сили також атакували поблизу Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра) і намагаються зайняти позиції між Підстепним і Козачими Лагерями (23 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра). Український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив, що станом на вчора українські сили встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок і перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка щонайменше на двох ділянках. Російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами при передислокації підрозділів з інших ділянок фронту, якщо відносно боєздатних російських з'єднань і наразі незадіяних російських сил на херсонському напрямку виявиться недостатньо для реагування на українські операції на східному березі Дніпра. Передислокація значних сил 7-ї дивізії або інших з'єднань і частин повітряно-десантних військ, ймовірно, зірве російські оборонні операції на заході Запорізької області. За повідомленнями, російські війська продовжують накопичувати сили для підтримки російських наступальних зусиль під Авдіївкою та локальних наступальних операцій у Харківській і Луганській областях. Будь-яка потенційна передислокація російських військ на херсонському напрямку, ймовірно, погіршить російську здатність підтримувати ці операції та зусилля.

• Російські війська в останні дні, ймовірно, почали спорадичні локалізовані наступальні операції на Бахмутському напрямку та активізували наземні атаки поблизу Бахмута. Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська в період з 8 по 9 листопада здійснили близько 30 обстрілів на північному та південному заході від Бахмута, що значно більше, ніж зазвичай. Російські мілблогери широко розповсюдили інформацію про те, що російські війська увійшли в Кліщіївку і відтіснили українські війська від залізниці, яка проходить на північний схід і схід від населеного пункту. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися в напрямку Кліщіївки і займають позиції на схід від населеного пункту і на захід від залізничної колії. Деякі російські джерела стверджують, що російські війська також витіснили українські сили з позицій в Андріївці та навколо неї (10 км на південний захід від Бахмута), але ISW не бачив візуальних доказів, які б підтверджували ці твердження. Кілька російських мілблогерів також стверджували, що російські війська просунулися на північний захід від Бахмута в напрямку Берхівка-Богданівка (безпосередньо на північний захід від Бахмута до 5 км на північний захід від Бахмута) на південь від Берхівського водосховища в напрямку розсадника рослин ім. Вілянова. Геолокаційні кадри, зроблені приблизно 7 листопада, показують, що російські війська просунулися на південь від Берхівського водосховища, приблизно на 3 км на північний захід від Бахмута. Ці локальні наступальні операції на північний захід і південний захід від Бахмута, ймовірно, є спорадичними тактичними наземними атаками, що мають на меті скористатися повідомленнями про перерозподіл українських ресурсів подалі від Бахмута. Кілька мілблогерів відзначили, що темп українського артилерійського вогню і наземної активності на Бахмутському напрямку в останні дні знизився, а деякі російські джерела зазначили, що це частково пов'язано з передислокацією українських сил на інші ділянки фронту. Російські війська, ймовірно, скористалися зниженням української активності на цій ділянці фронту, щоб здійснити локальні і успішні атаки. Російські війська навряд чи зможуть перетворити наступальні дії під Бахмутом на більш масштабні і значущі наступальні операції, оскільки угруповання російських військ навколо Бахмута є слабким і дезорганізованим, бо російські війська спрямовують більше сил і засобів на цілеспрямовані і більш масштабні наступальні операції під Авдіївкою і на межі Харківської та Луганської областей.

• Позавчора російські війська завдали удару по цивільному судну поблизу Одеси.

• Прес-секретар Кремля Пєсков заявив, що щорічний форум президента Росії Володимира Путіна "Пряма лінія" і щорічна прес-конференція відбудуться одночасно в невизначену дату до кінця року, щоб потенційно підготувати можливість скасувати заходи, якщо Кремль вважатиме це потрібним.

• Росія може спробувати постачати газ до Ірану через Казахстан. Президент Росії Путін підкреслив під час зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим на 19-му Російсько-казахстанському форумі регіонального співробітництва в Астарі, що Росія наразі транспортує газ до Узбекистану через Казахстан і прагне й надалі розвивати цей транспорт. Росія вперше почала експортувати природний газ до Узбекистану в жовтні 2023 року, хоч Узбекистан все ще експортує природний газ власного видобутку, в тому числі до Росії, незважаючи на внутрішній дефіцит в останні роки. Продовження експорту газу з Узбекистану при одночасному імпорті російського газу свідчить про те, що Узбекистан може не бути кінцевим пунктом призначення для всього імпорту російського газу. Узбекистан здатний надати Ірану прямий доступ до інших ринків Центральної Азії, а також до російського і китайського ринків. Високопосадовці Ірану, в тому числі Верховний лідер Алі Хаменеї і президент Ебрагім Раїсі, обговорили відродження ірано-узбецьких економічних відносин і підписали угоди про збільшення двосторонньої торгівлі з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзіяєвим у Тегерані 18 червня 2023 року. Іран також активізував зусилля в галузі економічної дипломатії, в тому числі в галузі постачання газу, з іншими країнами Центральної Азії. Раїсі обговорив збільшення обсягів газових свопів з Туркменістаном під час зустрічі з головою Народної ради Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим у Тегерані 30 травня. Іран зіткнувся з нестачею природного газу взимку і влітку 2023 року, і Росія може спробувати забезпечити постачання газу до Ірану через Казахстан і Узбекистан, щоб забезпечити подальшу військову співпрацю з Іраном.

• Невідомі суб'єкти, схоже, націлилися на главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, оскільки він продовжує обдаровувати почестями своїх дітей. Російське інсайдерське джерело стверджує, що московська влада розслідує і висуває звинувачення членам найближчого оточення племінника Кадирова в різних злочинах, включаючи викрадення людей, вимагання і організацію злочинної групи як у Москві, так і в Чечні. Джерело стверджує, що російська влада дозволяла цьому колу скоювати ці злочини "досить довго", але "очевидно, щось починає змінюватися". Цілком можливо, що російська влада націлилася на діяльність чеченської організованої злочинності. Однак конкретне посилання цього інсайдерського джерела на Кадирова свідчить або про те, що деякі російські органи влади можуть намагатися переслідувати пов'язаних з Кадировим осіб за допомогою кримінальних звинувачень, або про те, що деякі суб'єкти можуть намагатися атакувати Кадирова інформаційно, використовуючи це інсайдерське джерело для дискредитації його і його сім'ї. За останні тижні Кадиров, зокрема, нагородив своїх дітей, багато з яких неповнолітні, важливими посадами та нагородами в уряді Чечні після того, як Кремль відмовився втручатися, коли його 15-річний син Адам був знятий на відео, як він б'є затриманого чоловіка у вересні 2023 року, що викликало обурення всередині країни.

• Схоже, російська влада все більше покладається на приватні охоронні компанії для захисту внутрішньої енергетичної інфраструктури від ударів українських безпілотників по російських далеких тилах.

• За повідомленнями, окупаційна влада продовжувала мілітаризувати українську молодь.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: