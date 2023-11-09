У Львові збудують перший в Україні інклюзивний соціальний кампус для переселенців.

Перший кампус для тимчасового проживання переселенців збудують на вул. Миколайчука. Він буде складатися з 8 житлових будинків. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

Сьогодні, 8 листопада, у Львівській міській раді підписали договір з компанією-підрядником, яка збудує перший кампус для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Відомо, що у восьми будинках зможуть проживати близько 700 осіб. На будівництво житла Європейська комісія виділила 19,5 мільйона євро грантових коштів.

"Згідно з попереднім планом, будівельні роботи розпочнуться у листопаді цього року. Ми наголошуємо, що генпідряднику важливо дотримуватися норм і правил, які були попередньо узгоджені з ЄС. Адже будівництво цього житла має супроводжуватися відповідно до принципів "зеленого відновлення" та екологічного підходу у процесі будівництва", – зазначив директор ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації" Юрій Теліпський.

Зі свого боку місто до будинків прокладе комунікації: водо- і теплопостачання й електромережі, а також збудує й облаштує бомбосховище і забезпечить благоустрій прибудинкової території.