У Львові збудують перший в Україні інклюзивний соціальний кампус для переселенців.

Перший кампус для тимчасового проживання переселенців збудують на вул. Миколайчука. Він буде складатися з 8 житлових будинків. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради. 

 

 

Сьогодні, 8 листопада, у Львівській міській раді підписали договір з компанією-підрядником, яка збудує перший кампус для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Відомо, що у восьми будинках зможуть проживати близько 700 осіб. На будівництво житла Європейська комісія виділила 19,5 мільйона євро грантових коштів.

 

"Згідно з попереднім планом, будівельні роботи розпочнуться у листопаді цього року. Ми наголошуємо, що генпідряднику важливо дотримуватися норм і правил, які були попередньо узгоджені з ЄС. Адже будівництво цього житла має супроводжуватися відповідно до принципів "зеленого відновлення" та екологічного підходу у процесі будівництва", – зазначив директор ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації" Юрій Теліпський.

 

Зі свого боку місто до будинків прокладе комунікації: водо- і теплопостачання й електромережі, а також збудує й облаштує бомбосховище і забезпечить благоустрій прибудинкової території.

 

"В нас основний акцент, на відміну від інших міст, які беруть участь у програмі, на інклюзії. Всі будинки, всі квартири мають бути абсолютно інклюзивними для потреб маломобільних. Це перші будинки в Україні, які будуть повністю інклюзивними. В кожній квартирі будуть розміщені кнопки виклику для того, щоб люди, які там проживають, могли скористатися послугами медичної служби, яка буде розташована безпосередньо в кожній будівлі", – додав Теліпський.

09.11.2023

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