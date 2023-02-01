На Львівщині відкриють ще одне модульне містечко для переселенців.

У місті Соснівка Червоноградського району Львівщини збирають модульне містечко для переселенців із зони бойових дій або тимчасово окупованих територій. Тут зможуть розташуватися 200 людей, повідомляють у Львівській обласній військовій адміністрації.

Зараз у Соснівку привезли два будиночки, кожен з яких розрахований на чотирьох людей. Найближчим часом привезуть ще чотири будинки, а загалом їх має бути 50. Містечко облаштовують поблизу міської лікарні.

"Модульне житло компактне. Воно розраховане на 4 людини: тут є два двоповерхові ліжка, обігрівач, постільна білизна, жалюзі на вікнах. А саме містечко складатиметься з будинків для проживання, сантехнічних будинків та харчоблоків. Вже розроблена комплексна схема розміщення тимчасових споруд, згідно з якою заплановано розмістити 50 будинків. Схема погоджена головним архітектором та затверджена міським головою", – уточнюють у Червоноградській РВА.

Проєкт реалізували за підтримки компанії Green Planet Energy eG, а профінансовано проєктом «Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України», який реалізовує GIZ Ukraine.

Нагадаємо, що окрім трьох модульних містечок, розташованих у Львові, ще одне є у селі Хоросно Солонківської громади. У червні минулого року відкрили його перший квартал із 10 будиночків, поруч зводили ще два квартали. Кожен будиночок у цьому модульному містечку обладнаний усім необхідним для життя, зокрема власним санвузлом та кухнею. На території розташовані невеличкий дитячий майданчик та зона барбекю.



