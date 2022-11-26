У Львові будують зимове модульне містечко на понад тисячу мешканців.

У Львові на Сихові, неподалік ЦНАПу на просп. Червоної Калини, почали будувати нове двоповерхове модульне містечко для переселенців. Житло буде адаптоване до зимових умов. У ньому зможуть проживати 1300 мешканців.

 

Фото Любомира Зубача

 

 

Як повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, нове зимове містечко будують на Сихові, поруч із уже облаштованим містечком «Маріяполіс».

 

«Одно- та двоповерхові будинки зможуть вмістити більш ніж тисячу українців, що залишилися без даху над головою. Це вже буде четверте таке містечко у місті Лева», – повідомив Любомир Зубач.

 

Він додав, що нове містечко матиме планування коридорного типу, тож щоби перейти у їдальню чи душові, не треба буде виходити на вулицю. Контейнери для містечка надає уряд Польщі. Також для нового містечка використають будиночки з містечка у Стрийському парку.

 

Сюди переселять мешканців модульних містечок у Стрийському парку, вул. Пулюя та на Сихові. Містечко у парку на зиму демонтують, натомість інші два – законсервують.


Нагадаємо, зараз у Львові діє три модульні містечка, у яких проживають близько тисячі мешканців. Усі вони не пристосовані для проживання взимку.
 

26.11.2022

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