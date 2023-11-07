Прем'єр Португалії Антоніу Кошта подав до демісії.

Напередодні він став фігурантом корупційного скандалу.

 

 

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта (António Costa) у вівторок, сьомого листопада, подав прохання про демісію після того, як стало відомо, що його підозрюють у корупції. Про це повідомив португальський телеканал RTP.

 

«Я подав прохання (про відставку з посади прем'єра, – ред.) панові президенту», – заявив Кошта під час телевізійного виступу в зв'язку з розслідуванням проти нього. Прем’єр зазначив, що готовий співпрацювати зі слідством. Він визнав, що був нівроку здивований, коли дізнався, що потрапив до числа підозрюваних. Кошта запевнив, що не чинив жодних протиправних дій.

 

У вівторок португальська генпрокуратура заявила, що веде розслідування щодо проєктів з видобутку літію та «зеленого» водню, і Кошта у рамках справи є підозрюваним. П'ятьох фігурантів справи вже затримали, серед них друг і радник прем'єра Діоґу Ласерда Машаду (Diogo Lacerda Machado), а також голова його канцелярії Вітор Ешкарія (Vítor Escária).

 

RTP пояснює, що йдеться про злочини, пов'язані з «активною та пасивною корупцією, зловживанням службовим становищем та впливом». Справа буде заслухана у верховному суді країни.

07.11.2023

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