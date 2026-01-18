Євроунія і країни Південної Америки підписали мегаугоду про вільну торгівлю.

Це наймасштабніша торгівельна угода в історії ЄУ.

Європейська Унія і південноамериканський блок країн Mercosur підписали в суботу, 17 січня, в столиці Парагваю Асунсьйоні довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Таким чином було створено одну з найбільших у світі зон вільної торгівлі .

Від Євроунії в підписанні взяли участь голова Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Від блоку Mercosur угоду підписали президенти Парагваю Сантьяго Пенья (Santiago Peña), Аргентини Хав'єр Мілей (Javier Milei), Уругваю Яманду Орсі (Yamandú Orsi), Болівії Родріґо Пас Перейра (Rodrigo Paz Pereira ) та Панами Хосе Рауль Муліно (José Raúl Mulino), а також міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієра (Mauro Vieira). «Ми обираємо справедливу торгівлю замість мит, ми обираємо продуктивне довгострокове партнерство замість ізоляції», – заявила пані фон дер Ляйєн після підписання.

Тепер угода має отримати схвалення Європейського парламенту. Її також мають ратифікувати законодавчі органи країн-членів Mercosur Аргентини, Бразилії, Парагваю та Уругваю. Експерти не очікують, що з цим виникнуть якісь проблеми.

Нова угода об'єднає ринок 27 країн-членів ЄУ з ринками кількох країн, що входять до Mercosur: Бразилії, Аргентини, Парагваю та Уругваю. Таким чином буде створено одну з найбільших у світі зон вільної торгівлі.

Угода скорочує понад 90% тарифів між ЄУ та країнами Mercosur. Хоча деякі скорочення відбуватимуться поетапно протягом 10-15 років.

Угода надає американським країнам, відомим своїми аграрними підприємствами, ширший доступ до пільгових податкових ставок на великому європейському ринку сільськогосподарської продукції. Водночас країни Євроунії зможуть експортувати свої товари до Латинської Америки, зокрема автомобілі, вино та сир.

Переговори про це почалися ще у 2000 році – у період розквіту глобалізації, коли Європі було простіше знаходити нових партнерів. На узгодження деталей договору пішла чверть століття. Переговори між ЄУ і Mercosur неодноразово заходили в глухий кут, зокрема через занепокоєння європейських фермерів, які попереджали, що зіткнуться з жорсткою конкуренцією.