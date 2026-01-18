Євроунія і країни Південної Америки підписали мегаугоду про вільну торгівлю.

Це наймасштабніша  торгівельна угода в історії ЄУ.

 

 

Європейська Унія  і південноамериканський блок країн Mercosur підписали в суботу, 17 січня, в столиці Парагваю Асунсьйоні довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Таким чином було створено одну з найбільших у світі зон вільної торгівлі .

 

Від Євроунії в підписанні взяли участь голова Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Від блоку Mercosur угоду підписали президенти Парагваю Сантьяго Пенья (Santiago Peña), Аргентини Хав'єр Мілей (Javier Milei), Уругваю Яманду Орсі (Yamandú Orsi), Болівії Родріґо Пас Перейра (Rodrigo Paz Pereira ) та Панами Хосе Рауль Муліно (José Raúl Mulino), а також міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієра (Mauro Vieira). «Ми обираємо справедливу торгівлю замість мит, ми обираємо продуктивне довгострокове партнерство замість ізоляції», – заявила пані фон дер Ляйєн після підписання.

 

Тепер угода має отримати схвалення Європейського парламенту. Її також мають ратифікувати законодавчі органи країн-членів Mercosur Аргентини, Бразилії, Парагваю та Уругваю. Експерти не очікують, що з цим виникнуть якісь проблеми.

 

Нова угода об'єднає ринок 27 країн-членів ЄУ з ринками кількох країн, що входять до Mercosur: Бразилії, Аргентини, Парагваю та Уругваю. Таким чином буде створено одну з найбільших у світі зон вільної торгівлі.

 

Угода скорочує понад 90% тарифів між ЄУ та країнами Mercosur. Хоча деякі скорочення відбуватимуться поетапно протягом 10-15 років.

 

Угода надає американським країнам, відомим своїми аграрними підприємствами, ширший доступ до пільгових податкових ставок на великому європейському ринку сільськогосподарської продукції. Водночас країни Євроунії зможуть експортувати свої товари до Латинської Америки, зокрема автомобілі, вино та сир.

 

Переговори про це почалися ще у 2000 році – у період розквіту глобалізації, коли Європі було простіше знаходити нових партнерів. На узгодження деталей договору пішла чверть століття. Переговори між ЄУ і Mercosur неодноразово заходили в глухий кут, зокрема через занепокоєння європейських фермерів, які попереджали, що зіткнуться з жорсткою конкуренцією.

18.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Магічний фемінізм як світобачення
Ніна Мурашкіна
Моє мислення влаштоване так, що я бачу світ крізь призму сюрреалістичного еротизму, де існують дивні антропоморфні створіння, жінки, які сидять верхи на тваринах і чоловіках, фантастичні квіти, що літають у просторі.
16.01.26 | | Штука
Гвинтівка гауптмана Ернста Юнґера
Сергій ГЕРМАН
Підписувати документи, в яких йшлося про денацифікацію, Юнґер відмовився, позаяк в націонал-соціалістичній партії ніколи не перебував...
16.01.26 | | Дискурси
На межі мов, на стику світів
Ягода Вєжейська
Поетична географія Василя Махна: це вперте існування в мові, навіть всупереч дезорієнтації та дисперсії, є сьогодні найглибшою формою поетичного азилю
14.01.26 | | Штука
Ключове питання «На хіба?»
Юрко ТИМЧУК
Американці вивчили, де знаходиться Венесуела, тепер шукають Гренландію з Іраном. В українців дещо інші проблеми. Огляд подій тижня.
13.01.26 | | Україна
«Старим тут не місце»
Майкл Мишкало
...всі там є у цих дописах. Немає чомусь згадки про літніх людей. Вони майже не пишуть про себе в fb. А це ж для них не пригода – це випробування: жити не жити
13.01.26 | | Дискурси
Василь Мудрий (1893–1966)
Оля Гнатюк • Мирослав Чех
Укорінена в Польщі хибна думка про домінування націоналістів в українському політичному житті у 1930-х роках, слабкість УНДО тощо потребує принципової корекції.
12.01.26 | | Минуле
Про засади діалогу
Олег Яськів
Сумніви у достовірності породжують психологічний неспокій. Але це не найбільша плата за можливість доходити у діалозі згоди і формувати простір довіри
12.01.26 | | Дискурси
Юрій Тарнавський і його спадок
У четвер, 15 січня, о 18:30, у Києві, в Книгарні-кав’ярні Старого Лева (вул. Михайлівська, 18) за участі поетів Олександра Мимрука та Олега Коцарева відбудеться літературний вечір, присвячений Юрію Тарнавському.
11.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.