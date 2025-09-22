Кілька західних країн визнали Палестину.

Нетаньягу відповів, що цієї держави не буде.

Канада, Австралія, Велика Британія і Португалія оголосили про визнання палестинської держави. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Ще кілька західних країн, зокрема Франція і Бельгія, заздалегідь оголосили, що визнають палестинську державу на щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відкривається в понеділок, 22 вересня.

«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і на рішення на основі двох держав, Об’єднане Королівство офіційно визнає Державу Палестину», – заявив у відеозверненні британський прем'єр-міністр Кір Стармер. При цьому він особливо наголосив, що рішення, яке передбачає створення двох держав, «не є нагородою для ХАМАСу, оскільки воно означає, що у ХАМАСу не може бути жодного майбутнього, жодної ролі в уряді, жодної ролі у сфері безпеки». Аналогічно висловилися і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе (Anthony Albanese) та голова канадського уряду Марк Карні (Mark Carney).

Від імені Португалії офіційну заяву зробив міністр закордонних справ Паулу Ранжел (Paulo Rangel). «Португалія виступає за рішення, що передбачає створення двох держав як єдиний шлях до справедливого та довгострокового миру», – зазначив він. При цьому Ранжел наголосив на прихильності Португалії позиції, що полягає у визнанні права ізраїльської держави на існування. Крім того, він вказав на «особливу дружбу між португальським та ізраїльським народами» і зазначив, що Лісабон засуджує «жахливі теракти 7 жовтня», здійснені терористичною організацією ХАМАС. Дипломат виступив з вимогою негайно звільнити ізраїльських заручників, які залишаються в руках ісламістських бойовиків, і передати тіла загиблих заручників їхнім рідним.

У відеозверненні у відповідь прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав: «У мене є чітке послання до тих лідерів, які визнають палестинську державу після жахливої ​​різанини 7 жовтня: ви даєте величезну нагороду терору, І я маю для вас ще одне повідомлення: цього не станеться. Палестинської держави не буде засновано на Західному березі річки Йордан».