Кілька західних країн визнали Палестину.

Нетаньягу відповів, що цієї держави не буде.

 

 

Канада, Австралія, Велика Британія і Португалія оголосили про визнання палестинської держави. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Ще кілька західних країн, зокрема Франція і Бельгія, заздалегідь оголосили, що визнають палестинську державу на щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відкривається в понеділок, 22 вересня.

 

«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і на рішення на основі двох держав, Об’єднане Королівство офіційно визнає Державу Палестину», – заявив у відеозверненні британський прем'єр-міністр Кір Стармер. При цьому він особливо наголосив, що рішення, яке передбачає створення двох держав, «не є нагородою для ХАМАСу, оскільки воно означає, що у ХАМАСу не може бути жодного майбутнього, жодної ролі в уряді, жодної ролі у сфері безпеки». Аналогічно висловилися і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе (Anthony Albanese) та голова канадського уряду Марк Карні (Mark Carney).

 

Від імені Португалії офіційну заяву зробив міністр закордонних справ Паулу Ранжел (Paulo Rangel). «Португалія виступає за рішення, що передбачає створення двох держав як єдиний шлях до справедливого та довгострокового миру», – зазначив він. При цьому Ранжел наголосив на прихильності Португалії позиції, що полягає у визнанні права ізраїльської держави на існування. Крім того, він вказав на «особливу дружбу між португальським та ізраїльським народами» і зазначив, що Лісабон засуджує «жахливі теракти 7 жовтня», здійснені терористичною організацією ХАМАС. Дипломат виступив з вимогою негайно звільнити ізраїльських заручників, які залишаються в руках ісламістських бойовиків, і передати тіла загиблих заручників їхнім рідним.

 

У відеозверненні у відповідь прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав: «У мене є чітке послання до тих лідерів, які визнають палестинську державу після жахливої ​​різанини 7 жовтня: ви даєте величезну нагороду терору, І я маю для вас ще одне повідомлення: цього не станеться. Палестинської держави не буде засновано на Західному березі річки Йордан».

 

22.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Метакод традиції в океані чуттєвості Ганни Криволап
Роман Яців
Цикли картин Ганни Криволап програмно орієнтують на пошук тих глибинних сенсів, з якими українське мистецтво може зберігати автентику на концептуальному рівні
21.09.25 | | Штука
Повернення опери після 300 років забуття
Аделіна Єфіменко
Фестиваль старовинної музики в Іннсбруку – один з провідних відкривачів забутих шедеврів бароко. Цьогорічна програма рясніла 55 подіями, об’єднаними «вічним питанням» історії існування людства й актуальними в часи геополітичних катаклізмів: «Хто тримає нитки нашої долі?»
20.09.25 | | Штука
Про що мовчить Гемінґвей?
Роксана Харчук
Головною проблемою книжки є недовіра її автора до письменників, які писали про Першу і про Другу світову. Вони, на його думку, вважалися вершинами літератури, допоки українці не отримали актуальну війну, яка іде не за території, а за існування.
19.09.25 | | Штука
І такого дуже багато
Тарас Прохасько
Ненависть не є найкращим станом людського духу. Але знання може бути запобіжником, яке не дозволить вагатися. Бо таке знання кличе про помсту до неба
18.09.25 | | Дискурси
Музика міжкультурного діалогу
22 вересня о 19:00 у Львівській філармонії прозвучить хоровий проєкт «Діалог культур: Україна — Балтія — Скандинавія — Велика Британія» у виконані Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського.
18.09.25 | | Штука
Азійщина
Юрій Винничук
Дивує, що чимало освічених закордонних політиків ще й досі з недовірою сприймають той факт, що ми з московитами – не один народ і навіть не брати, а люті вороги уже віками
17.09.25 | | Дискурси
Література взаємодії з сучасністю
Володимир Єшкілєв
Сучасна література прив'язана до теперішнього моменту. Вона у дискурсі гіпермодерну, а якщо виламується з цього дискурсу, то втрачає актуальність
17.09.25 | | Штука
Вони не можуть, не вміють, не знають
Майкл Мишкало
Ще трохи випили – і щось зарухалося в голові, можна потроху ліпити слова – і вийшла емоційна промова. З натяжкою цей набір слів можна назвати розмовою
16.09.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.