Блінкен зустрівся з головою Палестинської автономії Аббасом.

Держсекретар США висловився проти витіснення палестинців зі Сектору Гази і за встановлення там влади Палестинської автономії.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у неділю, п’ятого листопада, відвідав Західний берег річки Йордан. У місті Рамаллі він зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Це вже другий візит держсекретаря до реґіону після нападу ХАМАСу на Ізраїль сьомого жовтня та його друга зустріч із Аббасом. Одна з цілей візиту Блінкена – не допустити поширення конфлікту в реґіоні. Друга – розпочати дискусію про те, як організувати управління в Газі після повного знищення ХАМАСу.

Блінкен висловився проти витіснення палестинців з території Сектору Гази. Він заявив Аббасу, що з точки зору Вашінґтона, Палестинська автономія має виконувати центральну роль у майбутньому на території, яку досі контролював ХАМАС.

Блінкен висловив переконання, що створення «ефективної та відродженої Палестинської адміністрації» було б зрештою найбільш доцільним для управління сектором Гази, але визнав, що інші країни та міжнародні агенції, ймовірно, відіграватимуть роль у гарантуванні безпеки й управління у проміжний період.

Як повідомив аґенції на умовах анонімності один високопоставлений представник Держдепартаменту, у Блінкена склалося враження, що Аббас хоче взяти на себе реалізацію завдань з формування майбутнього реґіону.

Напередодні Блінкен відкинув заклики низки арабських офіційних осіб до Ізраїлю про припинення вогню. Держсекретар висловив переконання, що однобічне припинення ізраїльською армією бойових дій лише дозволить ХАМАСу перегрупуватися. Водночас він заявив, що прагне переконати Ізраїль погодитися на паузи у веденні воєнних дій, щоб гуманітарні організації змогли доставити допомогу мирним мешканцям Сектору Гази.