Байден накладе вето на план допомоги Ізраїлю без України.

Відповідний законопроєкт, який не враховує інтереси України, намагається протягнути в Палаті представників республіканська більшість.

Президент США Джо Байден застеріг, що накладе вето на запропонований республіканською більшістю в Палаті представників законопроєкт про термінову військову допомогу одному лише Ізраїлю без урахування інтересів України, якщо ця пропозиція пройде обидві палати Конґресу. Про це глава Білого дому заявив під час виступу в Сенаті у вівторок ввечері, 31 жовтня – повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

Цікаво, що у вищій палаті Конґресу як демократи, так і республіканці розкритикували план конґресменів-республіканців надати лише Ізраїлю допомогу на суму 14,3 млрд доларів без одночасного надання допомоги Україні. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл (Mitch McConnell), виступаючи перед журналістами вказав на необхідність включення до законопроєкту заходів щодо чотирьох реґіонів – України, Ізраїлю, Тайваню та кордону США з Мексикою. Своєю чергою, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer) назвав поданий у Палаті представників законопроєкт «несерйозною пропозицією». «Якщо його буде схвалено нижньою палатою, то при вступі до Сенату він не матиме жодних шансів», – заявив він журналістам.

У Бюро управління та бюджету Білого дому зазначили, що допомога Ізраїлю та Україні має бути виділена в рамках одного пакету, поділ може «привести до глобальних наслідків» для національної безпеки.

У понеділок, 30 жовтня, республіканці в Палаті представників внесли пропозицію виділити лише Ізраїлю 14,3 млрд. доларів, скоротивши для цього фінансування федеральної податкової служби США. Новий речник Палати представників, республіканець Майк Джонсон, який раніше консеквентно голосував проти додаткової допомоги Києву, заявив, що хотів би спочатку виділити термінову допомогу Ізраїлю, а Україну обговорювати окремо. Він також заявив, що хотів би побачити більше звітності за ті гроші, які вже були надані українському уряду на відбиття російської агресії.

Президент Джо Байден раніше попросив Конґрес про виділення відразу 106 млрд доларів, з яких більше половини пішло б Україні, а решта — Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США з Мексикою.