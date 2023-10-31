Через Ілона Маска капіталізація Twitter впала більш ніж удвічі.

За оцінками самого Маска, тепер компанія Х вартує лише $19 млрд.

Капіталізація колишнього Twitter, а тепер компанії X після придбання її Ілоном Маском впала на 55%. Про це повідомило видання The Verge, яке має у своєму розпорядженні внутрішні документи компанії. Зараз її вартість, за оцінками самого Маска, становить 19 мільярдів доларів. Нагадаємо, що сам Маск придбав соцмережу наприкінці жовтня 2022 року за 44 мільярдів доларів.

Співробітники соцмережі отримали 30 жовтня акції компанії, виходячи з її нової оцінки – по 45 доларів за акцію. У документах йдеться, що «справедлива ринкова вартість акцій визначається радою директорів X», яку Маск сформував ще не повністю.

Досі співробітники X працювали там, не знаючи, скільки коштує компанія, відколи її придбав Маск. Ця інформація про нагороду за акціями нарешті відповідає на це запитання, хоча здається, що оцінка Маска все ще може бути надто щедрою.

У березні 2023 року Ілон Маск заявляв, що капіталізація X становить 20 млрд. доларів. Однак за оцінкою фінансового холдингу Fidelity, який володіє акціями X, реальна вартість компанії становила 15 млрд. Це на 65% менше від початкової ціни Twitter у момент придбання Маском.

За підрахунками аналітичного агентства Pew Research Center, 25% найактивніших користувачів Twitter зі Сполучених Штатів почали рідше користуватися платформою та писати твіти.

Щомісячний дохід від реклами в мережі X у США знизився за минулий рік на ті ж 55%. Про це йдеться у дослідженні аналітичної компанії Guideline.

Нагадаємо, що зразу ж після придбання соцмережі мільярдер ухвалив кілька непопулярних рішень, які викликали обурення у користувачів. Першого липня 2023 року Маск обмежив кількість твітів, які власники екаунтів на платформі можуть читати за добу. А вже 25 липня вын перейменував Twitter на X, що експерти вважають найнедоречнішим кроком мільярдера.

У вересні Маск анонсував щомісячну передплату для нових користувачів, які хочуть зареєструватися в соцмережі. Багато своїх рішень він пояснював зростанням кількості ботів у X.