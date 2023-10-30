Польські перевізники планують перекрити всі в'їзди з України.

У п'ятницю, 3 листопада, польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Акція планується терміном на два місяці. Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

Перші збори учасників уже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.

"Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити всі наявні в’їзди з України", – йдеться в повідомленні.

Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Польські перевізники вимагають, зокрема, повернути українським перевізникам дозволи; посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ; окрему чергу в Єчерзі для авто на номерах ЄС; окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур, а також отримати доступ до системи "Шлях".