Польські перевізники планують перекрити всі в'їзди з України.

 

У п'ятницю, 3 листопада, польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Акція планується терміном на два місяці. Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

 

 

Перші збори учасників уже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.

 

"Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити всі наявні в’їзди з України", – йдеться в повідомленні.

 

Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

 

Польські перевізники вимагають, зокрема, повернути українським перевізникам дозволи; посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ; окрему чергу в Єчерзі для авто на номерах ЄС; окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур, а також отримати доступ до системи "Шлях". 

30.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
613-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
29.10.23 | | Україна
Місто приречених
Василь МАХНО
у цьому місті майже всі приречені усі покликані ба навіть гості – ми на карнавал прийдуть живі і мертві в одному напрямку та різними дверми
28.10.23 | | Дискурси
612-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
28.10.23 | | Україна
Осіннє сольфеджіо
Юрко ПРОХАСЬКО
Покої повнилися випуклим й об’ємним осіннім духом сливок і яблук; у повному і прохолодному запаху дійшлості, в’язнучи в цій студенистій стиглості, линули звуки музики
27.10.23 | | Дискурси
611-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
27.10.23 | | Україна
3d-модель пам’ятки сакрального мистецтва
Завдяки технологіям фотограметрії та лазерного сканування із тисяч фотографій з різних ракурсів було створено максимально точну 3d-модель, щоб задокументувати церкву й іконостас у Старій Скваряві для істориків, архітекторів, мистецтвознавців та реставраторів.
26.10.23 | | Штука
Слухай сюди…
Тарас Прохасько
Іноді страшенно помиляєшся, бо чогось не знаєш. Іноді щось вигадуєш. А уява не може бути помилковою. Світ є таким, яким він здається
26.10.23 | | Дискурси
610-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
26.10.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.