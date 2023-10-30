Летовище Махачкали тимчасово закрито після антисемітської акції.

Влада Ізраїлю звернулася до Кремля з вимогою захистити «безпеку всіх ізраїльських громадян та євреїв, де б вони не перебували».

 

 

Міжнародне летовище Махачкали тимчасово закрито для обслуговування рейсів на приліт і виліт «у зв'язку із проникненням невідомих осіб на перон аеропорту». Про це повідомила інформаційна аґенція Interfax з покликом на заяву федерального агентство повітряного транспорту Росії, оприлюднену ввечері в неділю, 29 жовтня.

 

«У зв'язку з проникненням невідомих осіб на перон аеропорту Махачкала ухвалено рішення про тимчасове закриття аеропорту для обслуговування авіарейсів на приліт та виліт. Заходи діють до нормалізації ситуації. Літаки, які мали здійснити посадку в Махачкалі, перенаправлені на запасні аеродроми», – йдеться у заяві.

 

У неділю, 29 жовтня, кілька сотень людей з прапорами Палестини вдерлися на летовище Махачкали до прильоту авіарейсу з Тель-Авіва. Погромники намагалися виявити громадян Ізраїлю, щоб покарати їх, як вони стверджували, «за вбивства палестинських дітей». Вони почали вимагати документи у людей, які виходять із будівлі аеропорту. Натовп зупиняв автомобілі, що виїжджали з території аеропорту, у людей, які перебували в салонах, перевіряли паспорти в пошуках громадян Ізраїлю. Частина протестувальників вибігла на злітно-посадкову смугу і намагалася проникнути в літак, який прилетів з Тель-Авіва. Наряди поліції, які приїхали на місце, як повідомляли місцеві ЗМІ, не справлялися з ситуацією.

 

За кілька годин до цього погрому в дагестанських Telegram-каналах почали поширюватися повідомлення про те, що на регулярному рейсі з Тель-Авіва нібито мають прилетіти біженці, які житимуть у республіці. Канали закликали місцевих мешканців не допустити прибуття до міста громадян Ізраїлю.

 

На відео, знятих на летовищі, видно, як натовп агресивно налаштованих молодих чоловіків бігає територією аеропорту в пошуках євреїв, силоміць відчиняючи двері у службові приміщення. На ще одному відео, знятому з салону літака, видно, як територією аеропорту біжать чоловіки, і чутно, як командир корабля гучним зв'язком просить пасажирів залишатися на своїх місцях і не намагатися відчиняти двері літака. «На вулиці розлютований натовп, який не знає, звідки ми прибули і навіщо. Цілком можливо, ми теж потрапимо під роздачу», – застерігає пілот. На ще одному відео люди стоять на трапі літака, до якого біжать чоловіки. «На борт швидко всі, на борт», – кричить, судячи з усього, стюард.

 

 

У ході заворушень поранено близько двох десятків осіб, шестеро з них – поліціянти. Близько десяти осіб шпиталізовано, повідомляє пресслужба МОЗ Дагестану.

 

Слідче управління слідчого комітету Росії з Дагестану порушило кримінальну справу за статтею про масові заворушення. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

 

Міністерство закордонних справ Ізраїлю та офіс прем'єр-міністра випустили спільну заяву про події в Дагестані, в якій заявили, що «з усією серйозністю» ставляться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам та євреям у всьому світі. «Ізраїль очікує, що російські правоохоронні органи захистять безпеку всіх ізраїльських громадян та євреїв, де б вони не перебували, і рішуче діятимуть проти погромників і дикого підбурювання, спрямованого проти євреїв та ізраїльтян», – наголошується в заяві.

30.10.2023

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