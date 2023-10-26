Ізраїльські військовики провели танковий рейд на півночі Сектора Гази.

Командування ЦАГАЛ стверджує, що це ще не була очікувана наземна операція.

Армія оборони Ізраїлю провела рейд на півночі Сектора Гази. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення з покликом на ізраїльське військове командування. В короткій військові операції були задіяні танки та піхота.

У повідомленні Армії оборони Ізраїлю наголошується, що рейд носив цілеспрямований характер. А також зазначається, що це ще не була очікувана наземна операція в Секторі Гази.

«Вночі Армія оборони Ізраїлю під командуванням бригади Ґіваті провела цілеспрямований рейд із використанням танків на півночі Сектора Гази в рамках підготовки до наступних етапів бойових дій», – йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

Зазначається, що під час рейду військовики «виявили та завдали ударів по численних терористах, терористичній інфраструктурі та пунктах запуску протитанкових ракет, а також провели операції з підготовки поля бою». Також, як зазначається в повідомленні, ЦАГАЛ здійснив у ході рейду низку інженерно-фортифікаційних заходів. Після проведення рейду військовики полишили Сектор Гази й повернулися на ізраїльську територію.

Нагадаємо, що сьомого жовтня радикальне ісламістське угрупування ХАМАС, що базується в Секторі Гази, здійснило напад на південь Ізраїлю. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала проведення військової операції проти ХАМАС. 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що ізраїльські війська невдовзі можуть увійти до Гази.