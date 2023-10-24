Ізраїль тимчасово припинив репатріацію з Росії.

Це пов'язано з війною Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС.

 

 

Відділ репатріації амбасади Ізраїлю у Москві призупинив приймати відвідувачів на видачу віз репатріантів принаймні до кінця поточного тижня. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на інформацію ізраїльського дипломатичного представництва.

 

«Відділ репатріації припиняє прийняття відвідувачів на видачу віз репатріантів до 27 жовтня 2023 року. Консульський відділ працює без змін», – йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі амбасади Ізраїлю. У ньому наголошується, що «подальша інформація буде опублікована на сайті та в соціальних мережах амбасади».

 

Раніше про те, що амбасада зупиняє процедуру репатріації росіян, розповів головний рабин Москви Адольф Шаєвич. «Нині консульство не приймає заяви, не приймає людей, припинило на якийсь час прийом заяв на ПМП», – уточнив він. Рабин припустив, що ситуація, яка виникла, може бути пов'язана з війною Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС. «Мабуть, там усі бюрократичні структури скоротили свою діяльність у зв'язку з багатьма обставинами. Багато хто за закликом пішов воювати», – зазначив він.

 

Аналогічну версію у коментарі виданню The Moscow Times висунув ізраїльський адвокат Олексій Коваленко. За його словами, консульські перевірки в амбасадах Ізраїлю у всіх країнах колишнього СРСР були припинені через те, що співробітників служби безпеки диппредставництв як резервістів залучили на службу. Адвокат зазначив, що офіційно репатріацію не було заборонено, проте найближчим часом переїхати до Ізраїлю зможуть лише ті, хто встиг раніше пройти консульську перевірку й отримав візу на репатріацію. «Інший варіант – в'їжджати до Ізраїлю за туристичною візою та проходити всю процедуру на місці», – пояснив юрист.

24.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
610-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
26.10.23 | | Україна
Інтелектуальне мистецтво: вступ до маніфесту
Богдан Мисюга
Інтелектуальне мистецтво використовує фундаментальні знання, інноваційні ідеї та концепції для творення художнього образу. Воно може бути виражене у всіх можливих медіа, що охоплюють інтердисциплінарні практики, як у абстрактних, так і у фігуративних формах.
25.10.23 | | Штука
609-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
25.10.23 | | Україна
Дострокові (не)депутати
Тарас Радь
8% депутатів місцевих рад Львівської області достроково склали повноваження. Аналіз змін у складі представницьких органів до і після повномасштабного вторгнення.
24.10.23 | | Галичина
Дорога ид’хаті
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Просто я цю дорогу люблю іти ногами. А ще йду знати афин на мах, подивитися гриба у лісі, лисичок, бо й завтра, даст’ Биг, буде дорога
24.10.23 | | Дискурси
«Садок вишневий коло хати». I.«Вечір на Україні»
Андрій Содомора
«Садок...» – особливий крок у світ вечорових настроїв. Тут немає роздумів, але кожен образ кличе у мандрівку стежками душевного простору
23.10.23 | | Дискурси
Як реалізувати свої мрії
Сергій Смірнов
Усе наше спілкування, всі жарти, спогади і фотографії, все це тьмяніє у свідомості порівняно з тими емоціями, які вирували під час виступів Олександра Козаренка на сцені. Всі ми, безперечно, мали великий привілей бути слухачами цього Артиста.
23.10.23 | | Штука
Ви не цікавитеся геополітикою?
Юрко ТИМЧУК
Для тих, хто ще не звик до того, що ми – центр глобуса, є прикра інформація: так, ми ним є, і нема на то ради. 
23.10.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.