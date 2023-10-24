Ізраїль тимчасово припинив репатріацію з Росії.

Це пов'язано з війною Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС.

Відділ репатріації амбасади Ізраїлю у Москві призупинив приймати відвідувачів на видачу віз репатріантів принаймні до кінця поточного тижня. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на інформацію ізраїльського дипломатичного представництва.

«Відділ репатріації припиняє прийняття відвідувачів на видачу віз репатріантів до 27 жовтня 2023 року. Консульський відділ працює без змін», – йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі амбасади Ізраїлю. У ньому наголошується, що «подальша інформація буде опублікована на сайті та в соціальних мережах амбасади».

Раніше про те, що амбасада зупиняє процедуру репатріації росіян, розповів головний рабин Москви Адольф Шаєвич. «Нині консульство не приймає заяви, не приймає людей, припинило на якийсь час прийом заяв на ПМП», – уточнив він. Рабин припустив, що ситуація, яка виникла, може бути пов'язана з війною Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС. «Мабуть, там усі бюрократичні структури скоротили свою діяльність у зв'язку з багатьма обставинами. Багато хто за закликом пішов воювати», – зазначив він.

Аналогічну версію у коментарі виданню The Moscow Times висунув ізраїльський адвокат Олексій Коваленко. За його словами, консульські перевірки в амбасадах Ізраїлю у всіх країнах колишнього СРСР були припинені через те, що співробітників служби безпеки диппредставництв як резервістів залучили на службу. Адвокат зазначив, що офіційно репатріацію не було заборонено, проте найближчим часом переїхати до Ізраїлю зможуть лише ті, хто встиг раніше пройти консульську перевірку й отримав візу на репатріацію. «Інший варіант – в'їжджати до Ізраїлю за туристичною візою та проходити всю процедуру на місці», – пояснив юрист.