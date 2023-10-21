Трампіст Джим Джордан вилетів з боротьби за посаду спікера Палати представників.

Він консеквентно виступає проти збільшення американської допомоги Україні.

Республіканці в Конґресі Сполучених Штатів у п'ятницю, 20 жовтня, остаточно зняли кандидатуру 59-річного конґресмена від штату Огайо Джима Джордана (Jim Jordan), з номінації на посаду спікера Палати представників. Про це повідомив телеканал CNN.

Раніше у п'ятницю Палата представників за підсумками третього раунду голосування не змогла обрати нового спікера. За даними CNN, кандидатуру Джордана підтримали лише 194 республіканці, а для позитивного результату потрібно щонайменше 217 голосів конґресменів. Суперник Джордана, демократ Гакім Джефріс (Hakeem Jeffries) отримав 210 голосів, що на два менше, ніж попереднього разу.

Це була вже третя спроба Джордана очолити нижню палату американського законодавчого органу. Причому в кожному наступному турі його підтримка лише слабшала. Так з першої спроби він набрав 200 голосів, з другої – 199, з третьої – 194. Тобто на кінцевому етапі кандидатуру республіканця Джордана не підтримали аж 25 однопартійців.

Джим Джордан вважається одним із найближчих союзників колишнього президента США Дональда Трампа. Сам Трамп підтримав його кандидатуру, заявивши, що Джордан буде «чудовим спікером».

Джордан здобув популярність як лідер правого крила республіканців у Палаті представників. Наразі він очолює юридичний комітет Палати. На цій посаді Джордан бере участь у розслідуванні ролі президента США Джо Байдена у спірному бізнесі його сина Гантера Байдена, зокрема й в Україні.

Окрім того Джим Джордан консеквентно виступає як противник підтримки України. Він неодноразово голосував проти заходів щодо збільшення військової допомоги Україні, заявляючи, що «головною проблемою в умах американців є не Україна, а ситуація на кордонах США та злочинність на вулицях, і всі це розуміють».

Конґресменка-республіканка Марджорі Тейлор Ґрін (Marjorie Taylor Greene) повідомила, що Палата представників повернеться до обговорення нових кандидатів у понеділок, 23 жовтня. Конґресмени мають час до 29 жовтня для того, щоб висунути нову кандидатуру. Представники Республіканської партії Кевін Герн (Kevin Hern) та Остін Скотт (Austin Scott) вже заявили, що боротимуться за посаду спікера.

Нагадаємо, що третього жовтня Палата представників проголосувала за демісію республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера. Допоки Палата представників не обере нового спікера, вона не зможе займатися узгодженням бюджету, ухвалювати закони, зокрема щодо допомоги Україні й Ізраїлю.