Трампіста Джима Джордана номіновано на посаду спікера Палати представників.

Джордан виступає проти збільшення допомоги Україні.

 

 

Америка6нський конґресмен-республіканець від штату Огайо Джим Джордан (Jim Jordan) знову спробує поборотися за посаду спікера. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, 59-річний конґресмен на закритому внутрішньопартійному голосуванні виграв номінацію на право здобути вказану посаду.

 

Під час голосування він обійшов свого колегу Остіна Скотта (Austin Scott) – конгресмена від штату Джорджія. Джордан отримав 124 голоси однопартійців, а Скотт – лише 81.

 

Тим часом, щоб обійняти посаду спікера Палати представників, Джиму Джордану необхідна загальнопартійна солідарність республіканської більшості під час загального голосування в Конґресі.

 

Раніше на цю посаду претендував республіканець Стів Скаліз (Steve Scalise) з Луїзіани, однак він зняв свою кандидатуру, оскільки вирішив, що не зможе забезпечити собі необхідних для отримання позиції 217 голосів у Палаті представників. При цьому в середу, 11 жовтня, на внутрішньому голосуванні республіканців Скаліз обійшов Джордана, зумівши набрати 113 голосів, тоді як за Джордана проголосували 99 осіб.

 

Кандидатом у спікери від демократичної меншини виступає її лідер Гакім Джефріс (Hakeem  Jeffries) зі штату Нью-Йорк.

 

Джим Джордан вважається одним із найближчих союзників колишнього президента США Дональда Трампа. Сам Трамп підтримав його кандидатуру, заявивши, що Джордан буде «чудовим спікером».

 

Джордан здобув популярність як лідер правого крила республіканців у Палаті представників. Наразі він очолює юридичний комітет Палати. На цій посаді Джордан бере участь у розслідуванні ролі президента США Джо Байдена у спірному бізнесі його сина Гантера Байдена, зокрема й в Україні.

 

Окрім того Джим Джордан консеквентно виступає як противник підтримки України. Він неодноразово голосував проти заходів щодо збільшення військової допомоги Україні, заявляючи, що «головною проблемою в умах американців є не Україна, а ситуація на кордонах США та злочинність на вулицях, і всі це розуміють».

 

Нагадаємо, що третього жовтня Палата представників проголосувала за демісію республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера. Допоки Палата представників не обере нового спікера, вона не зможе займатися узгодженням бюджету, ухвалювати закони, зокрема щодо допомоги Україні й Ізраїлю.

14.10.2023

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