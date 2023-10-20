Есмінець США перехопив кілька ракет біля берегів Ємену.

Ймовірно, ціллю ракетної атаки були об’єкти в Ізраїлі.

Есмінець ВМС США USS Carney на півночі Червоного моря знищив у четвер, 19 жовтня, кілька запущених ракет. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на слова речника Пентаґону, бригадного генерала Пета Райдера (Pat Ryder). Днем раніше цей американський корабель пройшов через Суецький канал і увійшов у Червоне море.

«Ця акція була демонстрацією інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони, яку ми побудували на Близькому Сході і яку ми готові використовувати, коли це необхідно, щоб захистити наших партнерів і наші інтереси в цьому важливому реґіоні. Ракети були збиті, оскільки становили потенційну загрозу судну, однак ціллю атаки, ймовірно, були об'єкти в Ізраїлі. Ні американські військовики, ні мирні жителі у цьому реґіоні не постраждали», – зазначив Райдер.

Пентаґон наразі вивчає, що саме могло бути ціллю атаки. За словами Райдера, США готові зробити все необхідне, щоб «захистити своїх партнерів та інтереси у цьому важливому регіоні.

Представник американського командування уточнив, що ракети запустили єменські повстанці-хусити. «Однак незрозуміло, чи цілилися вони по есмінцю, чи хотіли вразити інший об'єкт», – зазначив він.

Хусити – повстанці в Ємені, яких підтримує Іран. Вони контролюють частину території країни, де з 2014 року йде громадянська війна. Серед їхніх гасел традиційно є фрази «смерть Америці» і «смерть Ізраїлю». Владу Ємену при цьому підтримує Саудівська Аравія.