В Держдумі РФ закликали до військової відповіді Вашінґтону за захоплення російських танкерів.

Американські військовики затримали два танкери «тіньового флоту» Росії за порушення американських санкцій проти Венесуели.

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов заявив, що захоплення силами ВМС США російських танкерів, які вийшли з Венесуели, є «актом повноцінного військового вторгнення на територію Росії». Тож, на його переконання, російська армія повинна дати «негайну силову відповідь». Про це повідомив інформаційний портал EADaily. Журавльов зазначив, що Вашінґтон навмисно іґнорував той факт, що судно йшло під прапором Росії.

«Вашінґтон намагається подати операцію як хвацький рейд за венесуельською нафтою, але іґнорує, що вона проходила на облавку російського судна. Такий напад можна кваліфікувати як незаконний перетин нашого кордону, інакше кажучи – повноцінне військове вторгнення до Росії. Думаю, США, які перебувають у своєрідній ейфорії безкарності після спецоперації у Венесуелі, зупинити зараз можна тільки таким щиглем по носі», – заявив російський депутат.

На переконання Журавльова, «час для дипломатичних умовлянь закінчився, і Москві необхідно застосувати зброю». Він, зокрема, запропонував потопити торпедами «пару американських катерів берегової охорони, які не лише щось надто далеко відійшли від обох Америк, а й зовсім переплутали береги».

У середу, сьомого січня, військовослужбовці США взяли під контроль два танкери російського «тіньового флоту» на підставі ордера, виданого федеральним судом США за порушення американських санкцій. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Південного командування ЗС США. Один з них – танкер M/T Sophia – був затриманий в міжнародних водах Карибського моря. Другий – танкер Bella 1 (Marinera) – був затриманий у Північній Атлантиці.