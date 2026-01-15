Іранська влада закрила повітряний простір над країною.

Це відбулося на тлі повідомлень про евентуальну повітряну атаку США.

Іранська влада тимчасово закрила повітряний простір над країною для всіх літаків, окрім міжнародних рейсів з раніше отриманим дозволом. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву на сайті Федерального управління авіації Ірану. Це відбулося на тлі повідомлень про евентуальну повітряну атаку Сполучених Штатів.

Повідомляється також про приведення Повітряно-космічних сил КВІР та ППО Ірану у стан підвищеної готовності.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає питання про військову акцію проти Ірану за жорстоке придушення антиурядових протестів. Він пригрозив Ірану «дуже жорсткими діями», якщо влада в Тегерані почне виносити смертні вироки щодо протестувальників.

Тим часом Пентаґон скорочує чисельність персоналу на авіабазі Аль-Удейд у Катарі. Офіційні особи у Вашінґтоні повідомили, що часткове виведення американських військ є превентивним заходом. Аль-Удейд – одна з найважливіших американських військових баз на Близькому Сході, там постійно дислокується близько 10 тисяч військовослужбовців та цивільних працівників. Іранська влада пригрозила завдати ударів по американським військовим базам у реґіоні у разі атаки США.