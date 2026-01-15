Іранська влада закрила повітряний простір над країною.

Це відбулося на тлі повідомлень про евентуальну повітряну атаку США.

 

 

Іранська влада тимчасово закрила повітряний простір над країною для всіх літаків, окрім міжнародних рейсів з раніше отриманим дозволом. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву на сайті Федерального управління авіації Ірану. Це відбулося на тлі повідомлень про евентуальну повітряну атаку Сполучених Штатів.

 

Повідомляється також про приведення Повітряно-космічних сил КВІР та ППО Ірану у стан підвищеної готовності.

 

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає питання про військову акцію проти Ірану за жорстоке придушення антиурядових протестів. Він пригрозив Ірану «дуже жорсткими діями», якщо влада в Тегерані почне виносити смертні вироки щодо протестувальників.

 

Тим часом Пентаґон скорочує чисельність персоналу на авіабазі Аль-Удейд у Катарі. Офіційні особи у Вашінґтоні повідомили, що часткове виведення американських військ є превентивним заходом. Аль-Удейд – одна з найважливіших американських військових баз на Близькому Сході, там постійно дислокується близько 10 тисяч військовослужбовців та цивільних працівників. Іранська влада пригрозила завдати ударів по американським військовим базам у реґіоні у разі атаки США.

15.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ключове питання «На хіба?»
Юрко ТИМЧУК
Американці вивчили, де знаходиться Венесуела, тепер шукають Гренландію з Іраном. В українців дещо інші проблеми. Огляд подій тижня.
13.01.26 | | Україна
Василь Мудрий (1893–1966)
Оля Гнатюк • Мирослав Чех
Укорінена в Польщі хибна думка про домінування націоналістів в українському політичному житті у 1930-х роках, слабкість УНДО тощо потребує принципової корекції.
12.01.26 | | Минуле
Про засади діалогу
Олег Яськів
Сумніви у достовірності породжують психологічний неспокій. Але це не найбільша плата за можливість доходити у діалозі згоди і формувати простір довіри
12.01.26 | | Дискурси
Юрій Тарнавський і його спадок
У четвер, 15 січня, о 18:30, у Києві, в Книгарні-кав’ярні Старого Лева (вул. Михайлівська, 18) за участі поетів Олександра Мимрука та Олега Коцарева відбудеться літературний вечір, присвячений Юрію Тарнавському.
11.01.26 | | Штука
Бабцюні іронічних мітів
Яна Гудзан обрала темою своїх живописних творів образи українських сільських бабусь, в оточенні всього притаманного їм побуту і традицій, що відображають їхній життєвий досвід як квінтесенцію соціальної пам’яті та міфології.
10.01.26 | | Штука
Біль усвідомлення
Олеся Ісаюк
Бажання заглушити враження від постійного «свята смерті й ран» та відчай від усвідомлення, що кожен день може бути останнім, є лише верхнім, найбільш видимим «поверхом»
10.01.26 | | Галичина
Місія поета
Василь МАХНО
Мовний поетичний плин для більшості чужорідний – і не через формальні ознаки вірша, а через конденсацію та густину мовної матерії, через неприродність поетичної мови.
10.01.26 | | Дискурси
Новорічний концерт Фрайбурга
Аделіна Єфіменко
Знаменна подія в Німеччині: у новорічному концерті «Усе тече — між Влтавою та прекрасним блакитним Дунаєм» Фрайбурзький філармонічний оркестр під орудою Артема Лонгінова презентує твори з Антології української симфонічної мініатюри.
09.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.