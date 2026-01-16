США скерували авіаносну групу на Близький Схід.

Авіаносець Abraham Lincoln та інші кораблі з Південно-Китайського моря передислокуються до Перської затоки на тлі протестів у Ірані.

Сполучені Штати збільшують свою військову присутність на Близькому Сході на тлі загострення риторики президента країни Дональда Трампа на адресу Тегерана, спричиненої жорстоким придушенням народних протестів іранською владою. Як повідомила газета The New York Times у четвер, 15 січня, до реґіону скеровано авіаносець USS Abraham Lincoln, який досі перебував у Південно-Китайському морі, а також інші кораблі супроводу.

Очікується, що їхнє прибуття на Близький Схід займе близько тижня. За даними видання, туди також доставляються додаткова зброя та військова техніка.

Пентаґон наразі офіційно не коментує інформацію про перекидання авіаносної групи на Близький Схід.

Тим часом на засідання Ради Безпеки ООН постійний представник США Майк Волц (Michael Waltz) застеріг Іран, що Трамп розглядає всі варіанти «для припинення бійні», маючи на увазі жорстке придушення протестів владою Ірану. «Президент Трамп – людина справи, а не нескінченних розмов», – наголосиа Волц.

Раніше Дональд Трамп, коментуючи масові протести, які тривають в Ірані, закликав демонстрантів захоплювати держустанови. «Допомога вже в дорозі», – пообіцяв голова Білого дому. Також президент США зазначав, що Вашінґтон розглядає кілька «дуже жорстких» варіантів дій щодо Тегерану.