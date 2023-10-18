Імпічмент президентці Грузії провалився.

За відсторонення Саломе Зурабішвілі від влади проголосувало лише 86 депутатів від урядової партії.

 

 

Парламент Грузії на пленарному засіданні у середу, 18 жовтня, не зміг оголосити імпічмент президентці країни Саломе Зурабішвілі. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge.

 

Рішення щодо імпічменту президентці підтримали лише 86 депутатів із парламентської більшості, один проголосував проти. Голосування проводилося таємно. Для реалізації імпічменту була потрібна підтримка 100 депутатів. У процедурі голосування представники парламентської опозиції не брали участі.

 

Перед початком голосування перед депутатами виступив лідер парламентської фракції урядової партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе, навівши аргументи на користь імпічменту. Потім до трибуни вийшла глава держави Саломе Зурабішвілі. Вона заявила, що вважає процес імпічменту фарсом, а звинувачення у порушенні Конституції – необґрунтованими. Після виступу президентка Грузії відмовилася відповідати на запитання депутатів.

 

Парламент Грузії вперше у своїй історії намагався оголосити імпічмент главі держави. Партія «Грузинська мрія» 14 вересня звернулася до Конституційного суду Грузії із позовом про порушення президенткою Конституції країни. Зокрема, Зурабішвілі звинуватили у тому, що вона здійснила кілька візитів до Європи без погодження з урядом.

 

Процедуру імпічменту було розпочато після того, як відповідний дозвіл дав Конституційний суд, який визнав, що Зурабішвілі порушила 52-ту статтю Конституції Грузії, коли здійснювала закордонні поїздки та зустрічалася з офіційними особами без згоди уряду.

 

Процес імпічменту ще від початку його оголошення засудили представники Євроунії та багато міжнародних організацій. Наприклад, Transparency International назвала цей процес «каральним заходом правлячої партії проти Саломе Зурабішвілі». «Ми вважаємо, що рішення правлячої команди ініціювати процедуру імпічменту президентці Грузії на цій підставі завдає шкоди найважливішому процесу євроінтеграції Грузії, особливо в умовах, коли країна чекає звіту Єврокомісії щодо отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄУ. Процедуру імпічменту може бути сприйнято як спробу саботажу цього процесу, особливо в умовах, коли правляча влада захопила практично всі державні інститути та здійснює над ними повний контроль», — зазначено у заяві організації.

 

18.10.2023

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