Конституційний суд Грузії визнав, що президентка порушувала конституцію.

Таким чином знято всі формальні перепони перед процесом імпічменту для Саломе Зурабішвілі

 

 

У понеділок, 16 жовтня, Конституційний суд (КС) Грузії визнав порушенням конституції візити президентки країни Саломе Зурабішвілі до європейських столиць у серпні-вересні 2023 року без відома і санкції уряду країни. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge. Рішення підтримали шість із дев'яти членів КС, суд задовольнив позов правлячої партії «Грузинська мрія» про те, що Зурабішвілі порушила 52 статтю конституції країни. Таким чином знято останню формальну перепону перед запуском процесу імпічменту.

 

Зурабішвілі на судовому процесі, який тривав кілька днів, не була присутня, хоча публічно заявила, що не вважає порушенням закону зустрічі з президентами Франції та Німеччини для проведення перемовин щодо надання Тбілісі статусу кандидата в члени ЄУ. Адвокатка президентки Грузії Мая Копалеїшвілі заявила, що рішення КС є «несправедливим» і що за умов справедливого розгляду такий вердикт не міг бути винесеним.

 

Ще раніше голова «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе заявив, що після рішення Конституційного суду про порушення президентом конституції країни у парламенті розпочнеться процедура імпічменту Зурабішвілі. Відомо, що парламент проголосує щодо імпічменту президентки Грузії протягом двох тижнів. Це голосування буде таємним.

 

Глава держави вважатиметься відстороненою від посади у порядку імпічменту, якщо принаймні дві третини від загального складу парламенту підтримають це рішення. Тобто для усунення Саломе Зурабішвілі з посади «за» мають проголосувати 100 депутатів. Однак під поданням про імпічмент до Конституційного суду підписалися лише 80 парламентаріїв.

 

Тож Кобахідзе сам визнав, що імпічмент президентки, найімовірніше, провалиться. «Під час голосування в парламенті ми можемо набрати трохи більше 80 голосів із необхідних 100. Опозиція в парламенті стверджує, що не підтримає імпічмент. Незважаючи на це, ми поставимо питання на голосування, оскільки президентка порушила конституцію і закривати на це очі не можна», – сказав Кобахідзе.

16.10.2023

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