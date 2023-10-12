Росія планує відмовитися від заборони ядерних випробувань.

Держдума підготувала відповідний законопроєкт, який підтримали всі фракції.

Профільний комітет державної думи Росії підготував законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на пресслужбу нижньої палати російського парламенту.

Документ було підготовлено за дорученням голови держдуми Вячєслава Володіна. Він запропонував усім депутатам стати його авторами.

«Всі фракції парламенту вже підтримали ухвалення законопроєкту, це питання обговорювалося на раді держдуми», – розповів Володін. Розглянути законопроєкт у першому читанні планують уже наступного тижня – 17 жовтня.

Нагадаємо, що ДВЗЯВ був ухвалений Генасамблеєю ООН ще 1996 року. Він забороняє проводити випробування ядерної зброї у всіх середовищах (у космосі, на землі, під землею тощо). Учасники угоди зобов'язуються не проводити будь-яких ядерних вибухів «у будь-якому місці, яке перебуває під їхньою юрисдикцією чи контролем».

Президент Росії Путін п’ятого жовтня заявив, що Москва може відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.