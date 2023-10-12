Розвідка США стверджує, що Іран був заскочений атакою ХАМАЗ на Ізраїль.

Це ставить під сумнів тезу про те, що саме Тегеран відігравав головну роль у плануванні нападу.

Сполучені Штати зібрали численні дані розвідки, які засвідчують, що ключові іранські лідери були здивовані нападом бойовиків ХАМАЗ на Ізраїль. Про це пише газета The New York Times з покликом на кількох американських чиновників. Аналіз цих даних ставить під сумнів тезу про те, що саме Тегеран відігравав головну роль у плануванні нападу.

Наразі, за твердженням видання, яке покликається на слова офіційних осіб США, ізраїльського чиновника та ще одного чиновника на Близькому Сході, Сполучені Штати, Ізраїль і ключові регіональні союзники не знайшли доказів того, що Іран безпосередньо допомагав планувати напад.

Співрозмовники газети не називають імен «ключових іранських лідерів», але уточнюють, що це люди, які зазвичай обізнані з операціями за участю сил «Кудс» – військового підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який зазвичай працює з проксі-силами.

Про те, що офіцери КВІР зі серпня працювали з бойовиками ХАМАЗ над плануванням повітряних, наземних і морських вторгнень, а лідери Ірану дали палестинським бойовикам «зелене світло», повідомляла газета The Wall Street Journal з покликом на високопоставлених членів ХАМАЗ та ліванської «Хезболли».

За словами співрозмовників NYT, 10 жовтня високопосадовець розвідки повідомив членів Конґресу, що зібрані дані суперечать твердженням про те, що Іран допоміг спланувати напад ХАМАЗ. Джерела газети стверджують, що США регулярно відстежують зустрічі між лідерами сил «Кудс» та їхніми союзниками, включно з ХАМАЗ, але жодних доказів того, що на цих зустрічах обговорювався напад на Ізраїль, розвідка не має. Однак вони не відкидають, що могли бути й інші секретні зустрічі, про які розвідці нічого не відомо.

За словами співрозмовників NYT, американська розвідка далі продовжує розслідування і все ще не виключає, що докази безпосереднього залучення Ірану до нападу бойовиків ХАМАЗ на Ізраїль можуть бути знайдені.