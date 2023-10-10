594-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, це носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ. Натомість керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що через шторм, на чергуванні залишилося два підводних ракетоносії загальним залпом 8 "Калібрів".

09:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Вибори президента Росії відбудуться 17 березня 2024 року. Президент Росії Путін майже напевно балотуватиметься знову, незважаючи на те, що він ще публічно не оголосив про свій намір зробити це. Є припущення, що виборча кампанія Путіна неформально почнеться в листопаді 2023 року. • Хоча вибори в Росії зазнають втручання та контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимізації. Майже напевно, що виборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів – наратив, який часто використовують для виправдання дій держави та консолідації влади Путіним. • Напередодні виборів Кремль майже напевно намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки. Тому дуже малоймовірно, що будь-яка подальша хвиля мобілізації буде здійснена до президентських виборів у березні 2024 року.

09:01 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

141,3% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

52,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

152,1% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

217,9% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

72,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

38,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

25,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої 08:50 У ніч на 10 жовтня 2023 року російські війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу "Shahed" (пуски здійснювались із мису Чауда, ТОТ Крим), 27 з них знищено (75%) силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль залишається зосередженим на просуванні нібито законності та легітимності російської внутрішньої політики, незважаючи на те, що кремлівські чиновники визнають протилежне. Речник Кремля Пєсков вчора відповів на пропозицію глави Чечні Рамзана Кадирова від 7 жовтня скасувати майбутні президентські вибори 2024 року і замість цього провести одностайне голосування за президента Росії Путіна, зазначивши, що цього не станеться, оскільки Путін "наголосив на необхідності дотримання всіх вимог демократії, конституції і, відповідно, проведення цих виборів". Потім Пєсков заявив, що російське суспільство консолідувалося навколо Путіна з безпрецедентною одностайністю, і припустив, що Путін є "політиком, з яким навряд чи хтось, навіть теоретично, може скласти будь-яку електоральну конкуренцію". Заяви Пєскова свідчать про те, що, хоча Кремль зацікавлений у створенні видимості того, що вибори 2024 року будуть вільними і чесними, заохочуючи росіян хоча б номінально брати участь у демократичних практиках, але російський уряд не має наміру допустити, щоб будь-який альтернативний політичний кандидат становив реальну загрозу для переобрання Путіна. Джерела російського опозиційного видання "Медуза" стверджували, що Кремль вже вирішив, що Путін отримає понад 80 відсотків голосів на майбутніх президентських виборах. • Різкі коментарі Пєскова також вказують на бажання Кремля продемонструвати впевненість і непохитність на тлі занепокоєння Кремля щодо думки росіян про вторгнення Путіна в Україну та його підтримку. Припущення Пєскова про те, що Росія має намір провести регулярні вибори, має на меті підкреслити, що Росія, незважаючи на війну, залишається функціонуючою і впевненою в собі державою, а натяк на те, що Путін одностайно переможе на виборах, також виставляє його як ефективного і дієздатного лідера воєнного часу, який користується повною підтримкою свого суспільства. ISW також постійно спостерігає кілька ознак того, що Кремль стурбований впливом війни на внутрішню підтримку Путіна і його режиму в Росії, включаючи відмову від проведення додаткової мобілізації або іншого переведення російського суспільства на військові рейки. • Українські війська продовжували контрнаступальні операції та, як повідомляється, вчора просунулися на заході Запорізької області та поблизу Бахмута на тлі повідомлення про погіршення погодних умов в Україні. Речник Генерального штабу та Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Вербового, а також поблизу Кліщіївки та Андріївки. Російські мілблогери стверджують, що дощі погіршили видимість на півдні України, що перешкоджає роботі російських та українських розвідувальних безпілотників. Один російський блогер стверджував, що земля стала багнистою і перешкоджає руху гусеничної техніки, хоча інший блогер це заперечив. Точні умови, ймовірно, різняться вздовж лінії фронту, хоча погодні умови в цілому погіршуються. Речник української Східної групи військ капітан Ілля Євлаш повідомив, що російські війська через сильні дощі менше покладаються на авіацію та безпілотники на напрямку Куп'янськ-Лиман. • Повідомляється, що російські війська розпочали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя (Запорізька область), і, ймовірно, реорганізували південне угруповання сил, ймовірно, намагаючись продовжити захист від українських контрнаступальних операцій. Російський мілблогер і український військовий спостерігач незалежно один від одного повідомили, що вчора підрозділи російської 64-ї мотострілецької бригади (35-та загальновійськова армія, східний військовий округ) просунулися на кілька сотень метрів у спірній "сірій зоні" в напрямку Марфопіль-Червоне. За повідомленнями, російські війська атакували на рівні батальйону або менше, що вказує на те, що ці операції, швидше за все, є тактичними і мають на меті відтягнути і затиснути українські сили на південь від Гуляйполя, а не далі на захід у Запорізькій області. Український військовий спостерігач повідомив, що російське військове командування нещодавно реорганізувало Південне угруповання військ для дій на двох напрямках: Маріупольський напрямок на заході Донецької області та Бердянський напрямок на межі Донецької та Запорізької областей, де російські війська сконцентрували найбільше та найякісніше угруповання військ. Спостерігач повідомив, що до складу цього угруповання входять переважно мотострілецькі підрозділи; "найпотужніша" армія Східного військового округу - 5-а загальновійськова армія; дві "найменш потужні" армії округу - 29-а і 36-а; 40-а і 155-а бригади морської піхоти Чорноморського флоту; і 336-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Військовий оглядач зазначив, що російське військове командування віддало пріоритет виділенню додаткових нових сил і засобів саме південному угрупованню військ. • Ув’язнений колишній російський офіцер і затятий націоналіст Ігор Гіркін повторив свої попередні заяви про те, що російські військові продовжать вести стратегічну оборону, щоб заморозити лінію фронту до виборів президента Росії в березні 2024 року. • Російський уряд наближається до відкликання ратифікації Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. • Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, в районі межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області.

08:10 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:00 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: