1362-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:35 Німеччина не накопичуватиме безпілотники для можливої війни з РФ, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Міністр зазначив, що не бачить сенсу у створення запасів дронів, адже прогрес у цій сфері надто швидкий.

"У розробці безпілотників ми спостерігаємо дедалі коротші цикли інновацій. Технології кардинально змінюються протягом 2–3 місяців, зокрема у сфері захисту від безпілотників. Тому безглуздо сьогодні накопичувати безпілотники на мільярди євро, які застаріють уже післязавтра".

15:00 Греція та Україна уклали договір про продаж природного газу в Україну, повідомили в Офісі президента. Зазначається, що постачання розпочнуться в січні.

14:25 У Литві затримали чоловіка, який запустив дрон поблизу Вільнюського аеропорту, повідомили у Службі громадської безпеки Литви.

13:50 Зеленський прибув до Греції, пише ERT NEWS. В Афінах у нього заплановані переговори з президентом країни Тасуласом, а також премʼєр-міністром Міцотакісом.

13:15 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1491 російську атаку (позаминулого тижня – 1301), при цьому знищено 7190 російських військових (позаминулого – 7400): у середньому 4,8 за атаку (позаминулого – 5,7).

13:10 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 635 корегованих авіаційних бомб, що суттєво менше, ніж попереднього тижня (було 925), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

12:35 Уточнено результати ураження НПЗ “Рязанський” – пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами й естакаду трубопроводів, повідомили в Генштабі ЗСУ.

12:30 Уражено базу зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

12:25 В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ. Це нафтопереробний завод, щорічний об’єм переробки якого становить 8,8 млн тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії – є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

12:00 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна підготувала історичну угоду з Францією про посилення обороноздатності, й анонсував запланований візит до Іспанії у вівторок для зміцнення партнерства у сфері протиповітряної оборони та відновлення українських сил після російських ударів.

11:45 Уряд України проводить внутрішню перевірку працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та ухвалює відповідні кадрові рішення щодо тих, хто фігурує у матеріалах НАБУ, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

11:05 Росіяни за минулий тиждень запустили по Україні близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб і 36 ракет різних типів, підсумував президент України Володимир Зеленський.

10:50 Внаслідок ворожого удару по одному із сіл Сумської громади пошкоджено приватний сектор та нежитлове приміщення, травмована одна людина, повідомили в ДСНС України.

10:35 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. РФ та 176 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ АР Крим, близько 100 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (79%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

332,3% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

135,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1116,4% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

137,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини, вночі були пошкоджені об’єкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:25 Росіяни атакували Павлоградський район Дніпропетровської області безпілотниками, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 122 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4251 обстріл, зокрема 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6153 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Покровське, Братське Дніпропетровської області; Залізничне, Приморське, Малокатеринівка, Косівцеве, Тернувате, Гуляйполе Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, сім пунктів управління, 11 артилерійських засобів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та у бік Дворічанського. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Богуславки, Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова. На Слов’янському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 12 атак на позиції наших підрозділів в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки. На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення із противником у районах Міньківки та Предтечиного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки й Берестка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе, Красногірське та Зелений Гай. На Гуляйпільському напрямку ворог 12 разів атакував позиції Сил оборони в напрямках Варварівки та Затишшя. На Оріхівському напрямку агресор провів п’ять атак поблизу Степногірська, Плавнів та Степового. На Придніпровському напрямку ворог провів три марні наступальні дії в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 860 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 409 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська скористалися погодними умовами, щоб виявити вразливі місця в системі оборони України від безпілотників у напрямку Новопавлівки, підкресливши необхідність України у традиційних системах озброєння.

• Українські війська, схоже, намагаються повторити в обмеженому масштабі російську кампанію з повітряної блокади бойових дій.

• Масштабне виробництво Росією планерних бомб і безпілотників типу «Шахед» продовжуватиме сприяти на фронті російській кампанії з повітряної блокади бойових дій.

• Північна Корея продовжує надавати військову підтримку Росії і, можливо, готується передати безпілотники в майбутньому.

• Російські сили продовжують кампанію повітряної блокади проти української залізничної інфраструктури, прагнучи порушити роботу українських логістичних центрів тилу, щоб полегшити досягнення на полі бою.

• Тактика Росії щодо ударів безпілотними літальними апаратами та ракетами великої дальності націлена на газову інфраструктуру України під час опалювального сезону.

• Росія, схоже, створює умови для розгортання примусово мобілізованих резервістів на окупованій території України, ймовірно, з метою залучення їх до бойових дій.

• Російські сили продовжують хвалитися стратою українських військовослужбовців.