1364-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:15 Парламентська асамблея ОБСЄ офіційно долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених та незаконно депортованих Росією, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

14:40 Трамп готовий підписати закон про запровадження санкцій проти Росії, якщо документ передбачатиме за ним право остаточного ухвалення рішень щодо таких обмежень, пише Reuters з посиланням на високопосадовця Білого дому.

14:05 Кабмін оголосив конкурс на посади членів наглядової ради Нафтогазу, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

13:30 Зеленський відвідав парламент Іспанії в Мадриді, де зустрівся з очільниками Конгресу та Сенату, повідомляє пресслужба президента. Зазначається, що український президент розповів іспанським парламентарям про ситуацію на фронті, російські атаки на цивільну інфраструктуру, потреби України в посиленні протиповітряної оборони та необхідність додаткових систем ППО і ракет.

12:55 Американська нафтова компанія Chevron вивчає можливості купівлі активів підсанкційної російської енергетичної корпорації "Лукойл", пише Reuters.

12:20 Зеленський повідомив, що 20 листопада проведе зустріч із представниками фракції "Слуга народу" та урядовцями. Зазначається, що під час зустрічі обговорюватимуть ключові законодавчі ініціативи та необхідні державі рішення, які мають бути ухвалені найближчим часом.

11:45 Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію США щодо мирного плану в Газі та створення міжнародних сил стабілізації у секторі, пише Reuters. За документ проголосувала більшість членів Радбезу, Росія та Китай утрималися.

11:10 Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково знеструмлені 124 населені пункти у 6 областях: Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій і Дніпропетровській, повідомили в Укренерго.

11:05 Внаслідок російських атак на енергооб’єкти – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Сумській областях, повідомили в Укренерго. Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак – у більшості регіонів України сьогодні продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг. У всіх регіонах, де застосовуються погодинні відключення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й у цей же час вчора. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 7,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина таких змін – зниження температури та застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання у більшості регіонів України.

10:25 Вночі (з 20:00) росіяни атакували чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької обл. РФ та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (89%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1019 із 1242 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

332,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

135,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1117,3% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

137,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. В м.Берестин загинула 17-річна дівчина, постраждали 10 людей; у с. Котівка Барвінківської громади постраждала жінка. В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, у Лозівському - залізничну інфраструктуру, у Берестинському - багатоквартирний і 2 приватні будинки, 4 адміністративні будівлі, електромережі, залізничну інфраструктуру, магазин і автобус.

09:25 Двоє людей зазнали поранень внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Дніпро, повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайвоненко.

09:20 Начальник Управління Штурмових військ Збройних сил України, полковник Валентин Манько заявив про стабілізацію ситуації на Гуляйпільському, Олександрівському та Новопавлівському напрямках.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Костянтинівка Донецької області; Миколаївка, Межова, Коломійці Дніпропетровської області; Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, а також здійснив 148 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве. На Слов’янському напрямку у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки – противник десять разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників, у районах Ступочок та Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне. На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе. На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове та Зелений Гай. На Оріхівському напрямку окупанти один раз наступали у бік населеного пункту Приморське. На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 294 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 43 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська можуть намагатися заблокувати українські сили в самому Покровську, одночасно оточуючи українські сили в Покровсько-Мирному районі із заходу, ймовірно тому, що російські війська вважають таке оточення більш доцільним, ніж оточення зі сходу.

• Російські війська можуть спробувати використовувати транспортні засоби для перевезення військ, ймовірно під прикриттям туману, щоб прискорити очищення самого Покровська.

• За повідомленнями, Росія продовжує боротися за заміщення втрат на полі бою новими новобранцями.

• Нещодавно диверсанти пошкодили щонайменше дві ділянки польської залізниці на шляху до України.

• Франція погодилася продати Україні системи озброєння, такі як винищувачі та системи протиповітряної оборони.