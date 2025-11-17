1363-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі (з 20:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. РФ та 128 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ рф, Чауда ТОТ АР Крим, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (71%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 971 із 1247 запущених по Україні БпЛА (разом – 78%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

332,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

135,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1116,9% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

137,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників 17 листопада на Одещині пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів, повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

09:50 Російські окупанти обстріляли за добу Херсон, місто Берислав, а також 14 сіл та селищ Херсонської області, загинув один мирний мешканець, ще 11 поранені, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 10 населених пунктах області, 4 людини загинуло і 16 постраждало, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:40 Внаслідок російської атаки на енергетичний об'єкт в Одеській області знеструмлені 32 тис. абонентів, повідомили в ДТЕК.

09:35 У Польщі пошкоджено ділянку залізничної колії на маршруті Демблін–Варшава, прем'єр-міністр країни Дональд Туск не виключив ймовірність диверсії.

09:25 Російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, постраждала одна людина, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

09:20 Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 17 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 216 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4122 обстріли, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4082 дрони-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Демурине, Лісне, Данилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка, Білогір’я, Тернувате, Оріхів Запорізької області; Садове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну артилерійську систему російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинув 11 керованих авіабомб, здійснив 148 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровин Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни, Зарічне, Новоселівка та у напрямку Лиману, Новоселівки і Ставків. На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка. На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгороднє, Гришине, Кучерів Яр, Вільне. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода. На Гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя. На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1160 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 213 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 72 одиниці автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська намагаються завершити оточення українських сил у Покровську та Мирнограді.

• Ситуація в напрямку Гуляйполя залишається дуже серйозною, оскільки російські війська продовжують наступати та вести інтенсивні наступальні операції.

• Українські сили повідомляють, що їм вдається відбивати спроби Росії захопити Куп'янськ. Ці повідомлення загалом узгоджуються з оцінками ISW.

• Кремль використав інтерв'ю з пов'язаним з Кремлем колишнім депутатом Верховної Ради України Віктором Медведчуком, щоб ще раз наголосити на меті Росії поглинути всю Україну в склад Росії – можливо, під контролем самого Медведчука. Заяви Медведчука узгоджуються з оцінками ISW, що Росія прагне поглинути всю Україну, та із заявами президента США Дональда Трампа, що Путін «хоче все».

• Російські війська продовжують заохочувати воєнні злочини проти українських військовослужбовців і цивільних осіб на полі бою.