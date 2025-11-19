1365-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 6:30 воно було на 4,7% вищим, ніж в цей же час минулого дня – у вівторок. Причина таких змін – відчутне зниження температури повітря у більшості регіонів України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,2% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:35 Вночі (з 18:00) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу – 48 ракет та 476 БпЛА різних типів:

- 476 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – «шахеди»);

- 40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська обл. РФ);

- 7 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

- 1 балістична ракета "Іскандер-М" (район пуску: Ростовська обл. РФ).

Основний напрямок удару – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі:

- 442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) – 93%;

- 34 крилаті ракети Х-101 – 85%;

- 7 крилатих ракет "Калібр" – 100%.

Наразі зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1371 із 1597 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:35 Армія РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомило Міністерство енергетики України. Для стабілізації ситуації в енергосистемі в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення, які наразі замінено на графіки погодинних відключень.

10:25 Цієї ночі оборонці ПвК «Захід» у зоні своєї відповідальності (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області) успішно з 80 знищили 64 ворожі цілі: 38 крилатих ракет та 26 безпілотників.

10:20 Внаслідок російської атаки на Тернопіль, під час якої було зруйновано дві житлові 9-поверхівки, загинуло щонайменше 10 людей, відомо про 37 поранених, повідомила Національна поліція України.



10:10 Внаслідок російської атаки в Тернополі вміст хлору перевищує норму в 6 разів, повідомила обласна військова адміністрація.

10:05 Вночі три російські безпілотники атакували обʼєкт промисловості в Самборі, у прилеглих будинках пошкоджено вікна та частину майна, повідомив міський голова Самбора Юрій Гамар. Постраждалих немає.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

332,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

135,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1117,7% артилерійських систем (з них 4,0% за минулий тиждень),

137,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

89,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Росія атакувала Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Є пошкодження енергооб'єкта, деревообробного підприємства та складського приміщення. В області запровадили аварійні відключення світла, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

09:50 Росія вночі запустила по Україні понад 470 ударних БпЛА та 48 ракет різних типів, дев'ять людей загинули та десятки постраждали, тривають рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди, повідомив президент Володимир Зеленський.

09:45 Росія здійснила комбінований удар по об’єктам енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області, постраждало троє людей, зокрема двоє дітей, повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

09:40 Внаслідок російської комбінованої атаки пошкоджено лінію електропередач у Черкаській області, також пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

09:35 Росія вдарила ракетами та шахедами по Тернополю, внаслідок чого зруйнований багатоповерховий будинок та пошкоджені інші будинки, є також постраждалі, повідомив мер міста Сергій Надал.

09:30 У низці областей України запровадили аварійні відключення електроенергії через російську атаку енергетичної інфраструктури, повідомили пресслужба Міненерго.

09:25 Російські війська за добу здійснили більше 663 обстріли по 21 населеному пункті Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

09:20 ЗС РФ атакували Харків 19 БпЛА типу "Герань-2", влучання зафіксовані у Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Постраждали 36 людей.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 160 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар, застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4145 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5204 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Мощенка Чернігівської області; Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки. На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Ямполя, Федорівки та в напрямках Сіверська й Званівки. На Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення із противником в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське. На Гуляйпільському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого. На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії противника в районах Приморського та Кам’янського. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів у районі Антонівського мосту. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 850 осіб. Також ворог втратив танк, бойову броньовану машину, 12 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 293 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 56 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська намагаються зосередитися на єдиній вирішальній меті на Покровському напрямку, але замість цього продовжують одночасні спроби завершити оточення ширшого Покровсько-Мирноградського угруповання, одночасно атакуючи в обох містах.

• Російські війська намагаються застосувати свою нову модель наступу в напрямках Сіверська та Слов'янська-Лимана, щоб створити умови для просування на фортечний пояс України з північного сходу та сходу.

• Російські військові командири продовжують наказувати російським військам вчиняти військові злочини на полі бою.

• Повідомляється, що українські сили завдали ракетного удару ракетами ATACMS по військових цілях на території Росії.

• Україна продовжує співпрацювати зі своїми європейськими партнерами щодо спільного виробництва дронів-перехоплювачів.

• Російські війська здійснили серію ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні в ніч із 15 на 16 листопада, які, ймовірно, були спрямовані на регіональні штаби великих українських телерадіокомпаній.

• Польські офіційні особи пов'язали нещодавні диверсійні атаки проти польської залізниці з діяльністю російських спецслужб.