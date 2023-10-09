Нобеля з економіки здобула американська науковиця Клаудія Ґолдін.

Її вшанували за дослідження причини нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками.

Лауреаткою Нобелівської премії з економіки у 2023 році стала дослідниця історії економіки з Гарвардського університету (США) Клаудія Ґолдінт (Claudia Goldin). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на рішення Нобелівського комітету, оприлюднене в понеділок, дев’ятого жовтня. Американську науковицю вшанували за її роботу, яка розкриває причини глибоко вкоріненої нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками.

«Цьогорічний лауреат з економічних наук Клаудія Ґолдін репрезентувала перший всеосяжний звіт про заробки жінок і їхню участь у ринку праці протягом століть. Її дослідження розкриває причини змін, а також основні джерела гендерного розриву, який залишається й понині. Розуміння ролі жінки на ринку праці важливе для суспільства. Завдяки новаторському дослідженню Клаудії Ґолдін ми тепер знаємо набагато більше про чинники, які лежать в основі, і про те, які бар'єри, можливо, слід усунути в майбутньому», – зазначається в пресрелізі голови комітету щодо присудження премій у галузі економічних наук професора Якоба Свенссона (Jacob Svensson).

Ґолдін стала третьою жінкою, якій присудили премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля. Вона відома роботами про місце жінок в господарці. Її найрезонансніші статті у цій галузі – про прагнення жінок до розвитку кар'єри та прихильності до сім'ї, а також про причини того, чому жінки тепер становлять більшість серед студентів.

Минулого року лауреатами премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля стали три американці: колишній голова Федерального резерву США, а нині професора Інституту Брукінґса Бен Бернанке (Ben Bernanke), професор Університету Чикаго Дуґлас Даймонд (Douglas Diamond) і професор Університету Сент-Люїса Філіп Дибвіґ (Philip Dybvig). Науковців вшанували за вивчення банківської системи, а також дослідження причин і наслідків фінансових криз.