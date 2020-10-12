Нобеля з економіки здобули два американці.

Вони вдосконалили теорію аукціонів.

 

 

Нобелівський комітет з економіки при Шведській королівській академії наук назвав у понеділок, 12 жовтня,  імена лауреатів Нобелівської премії з економіки. Нагороду здобули американці Пол Мілґром (Paul Milgrom) і Роберт Вілсон (Robert Wilson) за розвиток теорії аукціонів.

 

Як  повідомила на своїй офіційній сторінці в Twitter  прес-служба Нобелівського комітету, Мілґрома і Вілсона вшановано «за вдосконалення теорії аукціонів і винахід нових форматів аукціонів». «Зроблені американськими вченими відкриття принесли користь продавцям, покупця і платникам податків в усьому світі», – зазначається далі в повідомленні.

 

Мілґром і Вілсон не тільки присвятили себе розробці фундаментальної теорії аукціонів. Вони також винайшли нові досконаліші формати аукціонів для складних ситуацій, в яких не можна використовувати чинні формати. Найвідоміший їхній внесок – це схема аукціону, яку вони розробили, коли влада США вперше продавали радіочастоти операторам зв'язку.

 

2019 року найвища міжнародна наукова нагорода з економіки була вручена американським економістам Абхіджіту Банерджі (Abhijit Banerjee) і Майклу Кремера (Michael Kremer), а також французькому економісту Естер Дюфло (Esther Duflo) за «експериментальний підхід до боротьби зі світовою бідністю». 

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