Бойовики ХАМАЗ вчинили масштабну атаку на Ізраїль.

Ізраїльська армія завдає ударів у відповідь по Сектору Гази, в країні оголошено воєнний стан.

Ісламістський рух ХАМАЗ учинив у суботу, сьомого жовтня, наймасштабнішу за останні роки атаку на Ізраїль, повідомляє 9 канал ізраїльського телебачення. Спершу по Ізраїлю були випущені тисячі ракет (2,2 тис. за ізраїльськими даними, 5 тис. – за заявами ХАМАЗ) з боку Сектора Гази, контрольованого ісламістськими бойовиками. Головним чином були вражені міста Єрусалим і Тель-Авів.

Також стало відомо, що десятки палестинських бойовиків на вантажівках та парапланах вдерлися зі Сектора Гази на територію Ізраїлю. За деякими даними, вони встановили контроль над поліційною дільницею в Сдероті, взяли в заручники кількох ізраїльських військовиків і переправили їх у Сектор Гази, захопили кілька одиниць ізраїльського армійського транспорту, також відправивши їх до Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант запровадив режим воєнного стану в низці південних і центральних районів Ізраїлю – у радіусі 80 км від Сектору Гази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликав екстрену нараду представників служби безпеки. В країні оголошено воєнний стан. Ізраїльська армія завдає ударів у відповідь по Сектору Гази.

Всі аеропорти на півдні та в центрі країни закриті для приватних і спортивних польотів. Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон відкритий і працює відповідно до норм безпеки.

Своєю чергою рух ХАМАЗ заявив, що розпочинає масштабну операцію проти Ізраїлю. Глава військового крила ХАМАЗ Мухаммад Деф оголосив, що рух випустив по Ізраїлю п’ять тисяч ракет, ознаменувавши початок операції «Потоп Аль-Акси». Він закликав усіх палестинців узятися за зброю.

«Масовані багатогодинні ракетні обстріли території Ізраїлю, кількість жертв, постраждалих та руйнувань в ізраїльських населених пунктах, а також прориви озброєних терористичних груп на територію єврейської держави наочно демонструють шалений провал у роботі військової розвідки ЦАХАЛу та ізраїльських служб безпеки. Ранковий напад ХАМАЗ став неприємним сюрпризом для ЦАХАЛу, він виявився зненацька заскоченим. Складна, масштабна підготовча операція терористів, проведена під носом у ізраїльських спецслужб, на жаль, повторює успіх ворогів Ізраїлю, котрі розв'язали рівно 50 років тому Війну Судного дня», – подає 9 канал.