Укрзалізниця запускає міжнародний поїзд зі Львова до Варшави.

 

З 15 жовтня Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. 

 

 

Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська. Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.

 

"Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуску. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

 

За його словами, розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.

 

"Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів! Проєкт реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно. Крім того, разом із запуском цього маршруту відновлюємо роботу раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває перед нами нові можливості з розвитку нашої міжнародної мережі", – зазначили в Укрзалізниці.

 

Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку Укрзалізниці, чат-ботах і на сайті перевізника, а також у міжнародних касах вокзалів. Крім того, пасажири можуть купити два квитки одним кліком за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно.

 

04.10.2023

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