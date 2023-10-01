Партія противників військової допомоги Україні перемагає на виборах у Словаччині.

Проте результати виборів є надто неоднозначними, щоб можна було чітко вималювати майбутню коаліцію.

 

Роберта Фіцо і Міхал Шімечка

 

На виборах до парламенту Словаччини, які відбулися в суботу, 30 вересня, перемагає опозиційна ліва партія «Курс – соціальна демократія» (Smer — sociálna demokracia, SMER-SD) під керівництвом експрем'єра Роберта Фіцо (Robert Fico). Про це повідомило словацьке видання Nový Čas з покликом на інформацію Управління статистики республіки.

 

За результатами підрахунків 99,98 відсотків виборчих бюлетенів, SMER-SD набирає 22,94% голосів. Ліберальна партія «Прогресивна Словаччина» (Progresívne Slovensko), яку очолює віцеголова Європейського Парламенту Міхал Шімечка (Michal Šimečka), здобула підтримку 17,96% словацьких виборців. За лівоцентристську партію «Голос – соціальна демократія» (Hlas – sociálna demokracia, Hlas-SD) колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллеґріні (Peter Pellegrini) проголосувало 14,7% словаків.

 

 

Наразі жодна партія не володіє достатньою підтримкою, щоб самостійно чи з наперед визначеними партнерами сформувати коаліцію. Відтак країну очікують тривалі коаліційні консультації. Золота акція таким чином опинилася в руках Hlas-SD. Перед голосуванням Петер Пеллеґріні не віддавав переваги жодній з двох лідируючих політичних сил, хоча й зазначав, що його партія ближча до SMER-SD.

 

Роберт Фіцо у своїх передвиборчих виступах та інтерв'ю обіцяв, що якщо його партія очолить нову правлячу коаліцію, то Словаччина більше не надішле Україні «жодного патрона». Він також заявляв, що антиросійські санкції Заходу є неефективними і обіцяв скористатися правом вето щодо заяви про вступ України до НАТО.

 

Утім, як зазначають експерти, Словаччина вже й так допомогла Україні всім, чим могла, зокрема, віддавши нам багато бронетехніки та всі 13 своїх МІГ-29. А всю іншу, невійськову допомогу, SMER-SD обіцяє не згортати.

 

Міхал Шимечка виступає цілковитою політичною протилежністю Фіцо. Він дотримується ліберальних та прозахідних поглядів, обіцяє виборцям поглиблювати європейську співпрацю та й надалі допомагати Україні в усіх аспектах.

01.10.2023

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