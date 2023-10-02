За фактом вибуху нафтопроводу на Франківщині відкрили кримінальне проваждення.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вибуху на нафтопроводі у селі Стримба в Івано-Франківській області. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. На місці події у Надвірнянському районі продовжують працювати поліцейські, залучені спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки. Вони встановлюють обставини та причину займання на нафтопроводі.

Правоохоронці наразі проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази. Уже призначено ряд експертиз. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів (ч. 3 ст. 292 ККУ). Триває слідство.

"Витік нафти до тутешнього потічка, що у лісовому масиві, відбувся у результаті розгерметизації трубопроводу. У результаті пожежі п'ятьох людей з опіками госпіталізували до лікарень. Це двоє дітей – 11 та 8 років, та троє дорослих – 35, 39 та 58 років", – нагадали в МВС.

Вибух на нафтопроводі стався в селі Стримба 30 вересня.

"Стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок", – повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Наступного дня у Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів доповіли, що концентрація нафтопродуктів у річці Стримба майже в 26 разів перевищує гігієнічні нормативи.

Опікові травми внаслідок вибуху і подальшої пожежі отримало п'ятеро людей. Двоє дітей 11 та 8 років та троє дорослих 35, 39 та 58 років. Діти у важкому стані, з численними глибинними опіками. Відомо, що наразі вони перебувають в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні, де медики роблять усе можливе для їхнього порятунку і готують до перевезення в опіковий центр у Львові.

Лікарям наразі вдалося стабілізувати стан старшого хлопчика.