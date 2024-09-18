У Львові під ранок згорів кінотеатр «Дзвін».

 

Сьогодні, 18 вересня, у Львові повністю згорів кінотеатр «Дзвін», що на перетині вулиць Шептицьких та Митрополита Ангеловича. Попередня причина пожежі – підпал. Про це повідомили у Львівській міській раді.

 

«Сьогодні близько 06:00 ранку здійнялася пожежа в кінотеатрі “Дзвін”, що біля памʼятника Бандері у Львові. Приміщення повністю вигоріло», – йдеться в повідомленні.

 

Постраждалих немає, натомість пошкоджені сусідні будівлі – бізнесові та приватні помешкання.

 



На місці працюють рятувальники та представники правоохоронних органів. До ліквідації займання залучали 40 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

У 1940-х роках  неподалік костелу Ольги і Єлизавети у Львові спорудили перший літній кінотеатр – “Літній-1”. Поруч було облаштовано фонтан з скульптурною групою, стенди та конструкції з політичною агітацією…. Розмістили кінотеатр неподалік базару Грьодлів, до комплексу якого, зокрема, входив павільйон “Гражини” – одного з кращих кінотеатрів у місті напередодні війни… Пасаж братів Грьодль був зруйнований під час бомбардування міста 22 червня 1941 року.

Окремою спорудою літній кінотеатр стає у 1955 році, зал мав чималу площу у понад 690 м кв., сезон показів тоді тривав щонайменше від травня до серпня, відомо, що в кінотеатрі була земляна підлога…

 

 

Оскільки інших кінотеатрів у цій частині Львова не було, він користувався популярністю. Відтак вирішили пристосувати його і до холодних пір року – так виник «Маяк». У 1960-х роках більшу частину репертуару складали індійські фільми.

 

У 1990-х заклад перейменували на «Дзвін». Окрім показів кіно, там часто влаштовували концерти, але застаріла техніка вплинула на популярність кінотеатру, який занепав.

 

 

Уже в 2000-х роках він не працював, а 2007 року місто вирішило передати споруду в оренду, щоб створити культурно-мистецький центр ім. Степана Бандери. Центр так і не зробили, але в березні 2019 року погодили створення комунального «Меморіального музею Гідності» на місці «Дзвону».

 

18.09.2024

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