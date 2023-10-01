Конґрес США ухвалив тимчасовий бюджет без допомоги Києву.

Передбачається, що українське питання буде вирішено до кінця поточного року.

 

 

Пізно ввечері в суботу, 30 вересня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який передбачає фінансування уряду до 17 листопада 2023 року. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, документ було ухвалено фактично в останню мить, щоб уникнути так званого шатдавну (shutdown), тобто часткової зупинки роботи федерального уряду, який міг би настати після опівночі у неділю, першого жовтня.

 

У випадку шатдавну багато федеральних службовців були б змушені піти у відпустку, понад двом мільйонам американських військовослужбовців і резервістів довелося б працювати без зарплати, поставивши під загрозу виконання програм і послуг.

 

У Палаті представників за документ, запропонований спікером-республіканцем Кевіном Маккарті, проголосували 335 законодавців, проти – 91. У Сенаті ініціативу підтримали 88 законодавців, 9 виступили проти.

 

Проєкт бюджету, розрахований на 47 днів, охоплює витрати на функціонування державних органів, а також допомогу при стихійних лихах, однак у ньому немає коштів на підтримку України. «Питання про фінансування допомоги Україні не знімається з порядку денного», – запевнив в інтерв'ю телеканалу CNN сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс (Chris Coons).

 

Байден закликав Конґрес негайно затвердити додатковий бюджет допомоги Україні. «Ми за жодних обставин не можемо дозволити американській підтримці України перерватися», – йдеться у заяві глави Білого дому. Він висловив сподівання, що «спікер (палати представників Кевін Маккарті, – ред.) збереже свою відданість народу України та забезпечить здобуття підтримки, необхідної для надання допомоги Україні в цей критичний момент».

 

Лідери опозиційних фракцій республіканців в обох палатах сказали, що більшість їхніх однопартійців сповнені рішучості продовжити економічну та військову допомогу Києву. Кевін Маккарті додав, що очікує на ухвалення відповідного закону до кінця року.

 

Як повідомив телеканал CNN, згідно з розрахунками Управління генерального інспектора держдепартаменту США та комітету із відповідального федерального бюджету, з моменту повномасштабного вторгнення американський Конґрес сумарно схвалив виділення Україні допомоги на $113 млрд.

01.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
584-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 44 бойові зіткнення.
30.09.23 | | Україна
Сіно на зиму
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Вертали д’хаті з сінокосів, натруджені і щасливі, що звергли сінце, що дощ не видоймив, що маржинка не ‘ме голодувати
29.09.23 | | Дискурси
583-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.
29.09.23 | | Україна
Доведено, що антиматерія не левітує
Антиматерія падає вниз, як звичайна матерія: нове дослідження розкрило вплив гравітації на невловимого двійника матерії.
28.09.23 | | Наука
Уся ця їжа нас ще їсть…
Тарас Прохасько
Кількадесят незабутніх страв і трапез, всі вони – як друга сигнальна система. Не про калорії, а про свободу, вибір і випадок
28.09.23 | | Дискурси
582-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.
28.09.23 | | Україна
Бюджет культури 
Володимир В'ятрович
Закономірно, що 1,7 трильйона гривень піде на потреби оборони. Але понад 48% видатків бюджету ідуть не на оборонні потреби, і фінансування культури становить лише 1/240 від цієї суми
27.09.23 | | Україна
Карколомні пригоди галичанина
Юрій Винничук
Дивовижні пригоди по всій Австралії та Фіджі випали на долю нашого земляка, письменника і мандрівника, великого авантюрника
27.09.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.