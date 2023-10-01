Конґрес США ухвалив тимчасовий бюджет без допомоги Києву.

Передбачається, що українське питання буде вирішено до кінця поточного року.

Пізно ввечері в суботу, 30 вересня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який передбачає фінансування уряду до 17 листопада 2023 року. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, документ було ухвалено фактично в останню мить, щоб уникнути так званого шатдавну (shutdown), тобто часткової зупинки роботи федерального уряду, який міг би настати після опівночі у неділю, першого жовтня.

У випадку шатдавну багато федеральних службовців були б змушені піти у відпустку, понад двом мільйонам американських військовослужбовців і резервістів довелося б працювати без зарплати, поставивши під загрозу виконання програм і послуг.

У Палаті представників за документ, запропонований спікером-республіканцем Кевіном Маккарті, проголосували 335 законодавців, проти – 91. У Сенаті ініціативу підтримали 88 законодавців, 9 виступили проти.

Проєкт бюджету, розрахований на 47 днів, охоплює витрати на функціонування державних органів, а також допомогу при стихійних лихах, однак у ньому немає коштів на підтримку України. «Питання про фінансування допомоги Україні не знімається з порядку денного», – запевнив в інтерв'ю телеканалу CNN сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс (Chris Coons).

Байден закликав Конґрес негайно затвердити додатковий бюджет допомоги Україні. «Ми за жодних обставин не можемо дозволити американській підтримці України перерватися», – йдеться у заяві глави Білого дому. Він висловив сподівання, що «спікер (палати представників Кевін Маккарті, – ред.) збереже свою відданість народу України та забезпечить здобуття підтримки, необхідної для надання допомоги Україні в цей критичний момент».

Лідери опозиційних фракцій республіканців в обох палатах сказали, що більшість їхніх однопартійців сповнені рішучості продовжити економічну та військову допомогу Києву. Кевін Маккарті додав, що очікує на ухвалення відповідного закону до кінця року.

Як повідомив телеканал CNN, згідно з розрахунками Управління генерального інспектора держдепартаменту США та комітету із відповідального федерального бюджету, з моменту повномасштабного вторгнення американський Конґрес сумарно схвалив виділення Україні допомоги на $113 млрд.