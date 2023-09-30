Вірменія подала позов проти Азербайджану до суду ООН.

Єреван звинувачує Баку в расовій дискримінації вірмен у Нагірному Карабасі.

Вірменія скерувала до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану. Єреван вимагає від Баку дотримуватись у Нагірному Карабаху Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am з покликом на прес-релізі суду, опублікований у п'ятницю, 29 вересня.

«Республіка Вірменія, посилаючись на статтю 41 статуту ООН та статтю 73 регламенту суду, скерувала вчора до суду прохання про визначення тимчасових заходів для збереження та захисту прав, закріплених у Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації», – йдеться в прес-релізі.

Укладачі позову вказують, що Азербайджан «має утриматися від будь-яких заходів, які можуть спричинити порушення його зобов'язань» у рамках згаданої конвенції. Вірменія просить суд зобов'язати уряд Ільхама Алієва дати можливість залишити Нагірний Карабах усім охочим, забезпечити доступ представників ООН та Червоного Хреста до вірменського населення реґіону та допомогти у відновленні комунальної системи.

Єреван також домагається, щоб Баку визнав дійсними акти громадянського стану, видані владою Нагірного Карабаху, і утримався від «вжиття каральних заходів проти чинних чи колишніх політичних представників чи військовослужбовців» скасованої республіки, яка так і не була ніким визнана. Крім того, вірменська сторона вимагає, щоб азербайджанські військовики та представники правоохоронних органів залишили цивільні об'єкти Нагірного Карабаху, та наполягає на забороні руйнації пам'яток вірменської культурної спадщини у реґіоні.

Тим часом уряд Азербайджану та ООН досягли угоди про відрядження міжнародної місії до Нагірного Карабаху. Як заявив на брифінгу представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік (Stéphane Dujarric), вона прибуде до регіону цими вихідними. «Це перша така місія за 30 років. Головне її завдання – оцінити ситуацію на місцях та гуманітарні потреби людей: як тих, хто залишився в регіоні, так і тих, хто виїжджає з нього», – наголосив Дюжаррік.