Голлівудські сценаристи закінчили п'ятимісячний страйк.

Це дозволить відновити зйомки багатьох кінострічок і телесеріалів.

Гільдія сценаристів Америки (Writers Guild of America – WGA), яка є галузевою профспілкою, оголосила про завершення страйку, який тривав майже п'ять місяців. Про це повідомило ділове американське видання MarketWatch. Тим часом страйк голлівудських акторів усе ще триває.

Керівництво гільдії за підсумками голосування підтримало досягнуту раніше попередню трирічну угоду з американським Альянсом продюсерів кіно та телебачення (Alliance of Motion Picture and Television Producers – AMPTP).

Угода все ще має бути схвалена на загальних зборах членів профспілки, які відбудеться на початку жовтня. Проте закінчення страйку означає, що сценаристи зможуть хоч вже повернутися до роботи. Це дозволить відновити зйомки деяких кінофільмів, серіалів і телепередач, насамперед вечірніх ток-шоу.

Профспілці під час перемовин зі студіями вдалося досягти значних успіхів у всіх ключових сферах, включно з розмірами заробітної плати, гарантіями зайнятості, розміром штату сценаристів і контролем над штучним інтелектом.

Мінімальну оплату праці сценаристів буде підвищено на 3,5–5%. Крім того, члени профспілки отримуватимуть бонуси за написання сценаріїв для найпопулярніших у стрімінгових сервісах телепрограм. Серіали, в яких планується щонайменше 13 серій, будуть зобов'язані тримати в штаті не менше шести сценаристів, а серіали на стадії розробки повинні будуть гарантувати зайнятість сценаристів протягом як мінімум 10 тижнів.

Умови угоди у царинах, які стосуються штучного інтелекту (ШІ), знижують ризики, що людям доведеться конкурувати з комп'ютерами за робочі місця. Причому самі сценаристи тепер зможуть використати ШІ для написання текстів, якщо роботодавець буде не проти, однак останній не зможе вимагати застосовувати інструменти на основі ШІ.

Нагадаємо, що страйк за участю понад 11 тисяч сценаристів розпочався другого травня, у липні до нього долучилися актори. Акторська профспілка поки не відновлювала перемовин зі студіями і все ще страйкує.