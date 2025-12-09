Працівники Лувру оголосили безстроковий страйк.

Профспілки скаржаться на брак персоналу, застаріле обладнання та технічні проблеми.

Працівники Лувру – одного з найславетніших музеїв світу – оголосили, що 15 грудня розпочнуть безстроковий страйк на знак протесту проти «погіршення умов праці». Про це повідомила газета Le Monde. Напередодні у музеї відбулася гучна крадіжка коштовностей, які належали французьким монархам, а також затоплення зали з цінними книгами і документами.

Профспілки музею нарікають на нестачу персоналу, технічні проблеми та невідремонтовані приміщення Лувру. «Захист колекцій та безпека співробітників і відвідувачів не гарантовані повною мірою», – заявила профспілка CFDT-Culture, яка скликала восьмого грудня загальні збори співробітників музею. Профспілкові активісти вимагали втручання у ситуацію міністерки культури Рашиди Даті (Rachida Dati).

За твердженням профспілки, крадіжка 19 жовтня 2025 року «висвітлила недоліки, про які давно повідомлялося». Також учасники профспілкових зборів вказали на протіканню водогону наприкінці листопада, коли вода залила бібліотеку відділу єгиптології, пошкодивши сотні праць. За даними Le Monde, про можливість протікання води у будівлі співробітники попереджали керівництво вже кілька років. Окрім того в листопаді Лувр оголосив про тимчасове закриття деяких підсобних приміщень та однієї виставкової галереї через послаблення балок перекриття.

У повідомленні про страйк профспілки заявили, що застаріле обладнання та недостатня чисельність персоналу негативно впливають на враження відвідувачів, змушуючи закривати деякі експозиції. Співробітники вимагали скерувати ресурси на модернізацію будівель та залагодження безпеки.

Активісти профспілок музею також вказали на хибний стратегічний напрямок та авторитарний стиль керівництва закладу, яке діє з 2021 року. «Мета — тиснути на них протягом тижня, щоб отримати те, чого ми хочемо», – зізнався представник профспілки.