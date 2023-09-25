Голлівудські сценаристи досягли угоди з кіностудіями.

Вони готові припинити страйк, який тривав 5 місяців.

 

 

Голлівудські сценаристи-страйкарі досягли попередньої угоди з керівниками кіностудій. Тож вони потенційно готові припинити страйк, який тривав майже п'ять місяців. Деталі угоди ще мають бути офіційно затверджені. Про це повідомив телеканал CNN.

 

Представники Гільдії сценаристів Америки (Writers Guild of America – WGA) заявили, що американський Альянс продюсерів кіно та телебачення пішов їм назустріч і погодився надати сценаристам сприятливіші умови роботи. Подробиць поки що не розголошувалися. Від Альянсу в перемовинах брали участь Netflix, Disney, Universal та Warner Bros Discovery.

 

Перемовники вийшли на фінішну пряму 24 вересня після п'ятиденного переговорного маратону. «Ми можемо з великою гідністю сказати, що ця угода є винятковою. Вона забезпечує значні вигоди та захист для сценаристів у всіх аспектах», – повідомили представники переговорного комітету WGA.

 

Проте щоби страйк офіційно припинився, угоду ще повинні схвалити члени WGA шляхом голосування.

 

Президент США Джо Байден привітав досягнення попередньої домовленості про відновлення роботи голлівудських сценаристів після багатомісячної перерви, що паралізувала кіно- та телебізнес. «Я вітаю Гільдію сценаристів Америки та Альянс продюсерів кіно та телебачення за досягнення попередньої угоди, яка дозволить сценаристам повернутися до важливої роботи зі створення історій нашої країни, нашого світу – і всіх нас», – йдеться у заяві Байдена, опублікованій у понеділок, 25 вересня.

 

Голлівудські сценаристи розпочали страйкувати у травні. Їхні претензії до студій пов'язані зі заробітною платою в умовах, коли їхні фільми виходять на цифрових платформах, а також із використанням штучного інтелекту в індустрії.

 

Це найтриваліший страйк, який торкнувся Голлівуду за минулі сім десятиліть. Він призвів до зупинки більшої частини кіно- та телевиробництва у США. Серед серіалів, робота над якими була заморожена, такі міжнародні хіти, як «Дуже дивні справи», «Останні з нас», «Оповідання служниці», «Шершні» тощо.

25.09.2023

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