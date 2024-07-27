Гільдія кіноакторів США оголосила страйк через використання ШІ у відеоіграх.

Учасники страйку також вимагають підвищення заробітних плат, забезпечення безпеки праці

У п'ятницю, 26 липня, керівництво Гільдії кіноакторів та Американської федерації артистів телебачення та радіо (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists – SAG-AFTRA) оголосило про страйк. Причиною стало використання штучного інтелекту (ШІ) у відеоіграх. Актори, які беруть участь в озвученні та зйомках із захопленням рухів для відеоігор, стурбовані тим, що їхні образи можуть бути відтворені штучним інтелектом та використані без їхньої згоди та без справедливої ​​компенсації. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

У заяві SAG-AFTRA міститься вимога до всіх ігрових студій, які бажають залучити до роботи акторів, підписати угоду, яка захищає членів профспілки від, на думку керівництва гільдії, неправомірного використання ШІ. «Ми не збираємося погоджуватися на контракт, який дозволяє компаніям зловживати ШІ на шкоду учасникам [гільдії]. Досить», – заявила голова SAG-AFTRA Френ Дрешер (Fran Drescher).

Серед інших вимог SAG-AFTRA – підвищення заробітної плати та гарантування безпеки праці (наприклад, облік навантаження на голосовий апарат акторів озвучення).

Це не вперше, коли члени SAG-AFTRA виходять на страйк — попередній тривав 118 днів і закінчився у листопаді 2023 року. В результаті страйку виробництво багатьох проєктів таких кіностудій, як Disney, Paramount, Universal, Netflix та Warner Bros. Discovery було поставлено на паузу.

Працівники кіно та телебачення домагалися підвищення заробітної плати, покращення умов роботи, включно з медичними та пенсійними пільгами. У ході страйку 2023 року учасники також вимагали встановлення рамок, в яких ШІ використовуватиметься у майбутніх телевізійних та кінематографічних виробничих процесах.